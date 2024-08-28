Маркевич: Если Динамо хочет быть на виду в еврокубках, то должно усилиться фактурным нападающим

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич прокомментировал ничью киевского "Динамо" в ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов с австрийским "Зальцбургом" (1:1, общ счет 1:3).

- Несмотря на вылет от "Зальцбурга" следует отдать должное рулевому динамовцев Александру Шовковскому за проделанную работу. Под его руководством киевляне стали действовать более разнообразно, выросла командная скорость, прибавили функционально, что позволяет поддерживать высокий темп. Сейчас динамовцы больше заточены на позиционное наступление. Конечно, этот прогресс был бы невозможен без прогресса отдельных исполнителей.

- Кого вы имеете в виду?

- В обороне, прежде всего, юного Михавко с его феноменальным первым пасом, на мой взгляд, через год-два, он может стать одним из лидеров "Динамо", которого захотят видеть у себя именитые европейские клубы, а также Кабаева, Шапаренко, Пихаленка.

- Чего тогда не хватило динамовцам, чтобы пройти "Зальцбург", который отнюдь не относится к топ-командам?

- Реализации голевых моментов. По итогам двух поединков киевляне чаще создавали угрозы, чем соперник, но "Зальцбург" забил трижды, тогда, как динамовцы отличились лишь однажды. Если "Динамо" хочет быть на виду в еврокубках, то должно усилиться фактурным нападающим, который бы цеплялся за мяч, создавал давление на оборону визави. Вспомните хотя бы вчерашний поединок в Зальцбурге. Гости подали более десяти угловых, но хозяева без труда выигрывали "второй этаж". Хотя, в общем, динамовцы достойно выступили на первых этапах Лиги чемпионов, пройдя "Партизан" и "Глазго Рейнджерс".

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- Чего можно ожидать от "Динамо" в Лиге Европы?

- Киевляне должны выйти из группы, конечно, при условии, что сохранят всех ключевых исполнителей и обойдется без травм. Все же, по еврокубковым меркам нельзя сказать, что у них длинная скамейка запасных, - считает Мирон Богданович.