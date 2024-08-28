  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Маркевич: Если Динамо хочет быть на виду в еврокубках, то должно усилиться фактурным нападающим
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Маркевич: Если Динамо хочет быть на виду в еврокубках, то должно усилиться фактурным нападающим

Лига Чемпионов

Известный украинский тренер оценил игру киевлян в квалификации Лиги чемпионов

Маркевич: Если Динамо хочет быть на виду в еврокубках, то должно усилиться фактурным нападающим

Фото: ФК Карпати

Новина українською

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич прокомментировал ничью киевского "Динамо" в ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов с австрийским "Зальцбургом" (1:1, общ счет 1:3).

Читайте также"Пришлось подрожать и потерпеть". Зальцбург - Динамо. Обзор послематчевой австрийской прессы

- Несмотря на вылет от "Зальцбурга" следует отдать должное рулевому динамовцев Александру Шовковскому за проделанную работу. Под его руководством киевляне стали действовать более разнообразно, выросла командная скорость, прибавили функционально, что позволяет поддерживать высокий темп. Сейчас динамовцы больше заточены на позиционное наступление. Конечно, этот прогресс был бы невозможен без прогресса отдельных исполнителей.

- Кого вы имеете в виду?

- В обороне, прежде всего, юного Михавко с его феноменальным первым пасом, на мой взгляд, через год-два, он может стать одним из лидеров "Динамо", которого захотят видеть у себя именитые европейские клубы, а также Кабаева, Шапаренко, Пихаленка.

Читайте такжеОлег Саленко: Для Динамо Лига Европы – то, что надо, пусть там себя покажут

- Чего тогда не хватило динамовцам, чтобы пройти "Зальцбург", который отнюдь не относится к топ-командам?

- Реализации голевых моментов. По итогам двух поединков киевляне чаще создавали угрозы, чем соперник, но "Зальцбург" забил трижды, тогда, как динамовцы отличились лишь однажды. Если "Динамо" хочет быть на виду в еврокубках, то должно усилиться фактурным нападающим, который бы цеплялся за мяч, создавал давление на оборону визави. Вспомните хотя бы вчерашний поединок в Зальцбурге. Гости подали более десяти угловых, но хозяева без труда выигрывали "второй этаж". Хотя, в общем, динамовцы достойно выступили на первых этапах Лиги чемпионов, пройдя "Партизан" и "Глазго Рейнджерс".

Читайте такжеАвтор гола в ворота Динамо оценил выход Зальцбурга в групповой турнир ЛЧ

- Чего можно ожидать от "Динамо" в Лиге Европы?

- Киевляне должны выйти из группы, конечно, при условии, что сохранят всех ключевых исполнителей и обойдется без травм. Все же, по еврокубковым меркам нельзя сказать, что у них длинная скамейка запасных, - считает Мирон Богданович.

По теме
yellow-arrow
Олег Саленко: Для Динамо Лига Европы – то, что надо, пусть там себя покажут
yellow-arrow
Автор гола в ворота Динамо оценил выход Зальцбурга в групповой турнир ЛЧ
yellow-arrow
Црвена Звезда - Буде/Глимт. Анонс и прогноз матча Квалификации Лиги Чемпионов на 28.08.2024
Мирон Маркевич Зальцбург (Австрия) Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости