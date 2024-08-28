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Ванат забил юбилейный гостевой гол украинских команд в еврокубках

Лига Чемпионов

Форвард "Динамо" забил особенный гол

Ванат забил юбилейный гостевой гол украинских команд в еврокубках

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Форвард "Динамо" Владислав Ванат стал автором единственного гола киевской команды в матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов-2024/25 против РБ "Зальцбург" (1:1).

Этот мяч Владислава стал дважды юбилейным - как для украинского футбола, так и для самого игрока, сообщает пресс-служба киевлян.

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Точный удар нападающего на поле австрийского стадиона стал 700-м гостевым голом всех украинских клубов во всех еврокубковых турнирах.

Кроме того, для самого игрока это 30-й мяч в составе "Динамо": 27 - в чемпионатах Украины и 3 - в еврокубках. Ванат становится 30-м динамовцем, который покорил этот рубеж во времена независимости Украины.

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Зальцбург (Австрия) Динамо (Киев) Владислав Ванат
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Источник:
ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
28.08.2024 в 15:50
а де старий шакал, футбольний орбан, який конкурує з "котойобом"-катсапом за 30 серебреників від шахтьора.... хто більше нагадить на футболістів ДИНАМО... щось там мямлив про Ваната перед матчем....
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Комментарии 1
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Просто Квашин (Харків)
28.08.2024 в 15:50
а де старий шакал, футбольний орбан, який конкурує з "котойобом"-катсапом за 30 серебреників від шахтьора.... хто більше нагадить на футболістів ДИНАМО... щось там мямлив про Ваната перед матчем....
Ответить
0
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