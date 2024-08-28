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Ванат забил юбилейный гостевой гол украинских команд в еврокубках
Форвард "Динамо" забил особенный гол
Фото: ФК Динамо Київ
Форвард "Динамо" Владислав Ванат стал автором единственного гола киевской команды в матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов-2024/25 против РБ "Зальцбург" (1:1).
Этот мяч Владислава стал дважды юбилейным - как для украинского футбола, так и для самого игрока, сообщает пресс-служба киевлян.
Точный удар нападающего на поле австрийского стадиона стал 700-м гостевым голом всех украинских клубов во всех еврокубковых турнирах.
Кроме того, для самого игрока это 30-й мяч в составе "Динамо": 27 - в чемпионатах Украины и 3 - в еврокубках. Ванат становится 30-м динамовцем, который покорил этот рубеж во времена независимости Украины.
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