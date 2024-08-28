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"Не впечатляют на внутренней арене". Маркевич - о шансах Шахтера в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов

Горняки попали сразу в группу ЛЧ

"Не впечатляют на внутренней арене". Маркевич - о шансах Шахтера в Лиге чемпионов

ФК "Карпати" / Автор невідомий

Новина українською

Известный украинский тренер Мирон Маркевич рассказал, как оценивает перспективы "Шахтера" в групповом раунде Лиги чемпионов.

"Сейчас "горняки" не впечатляют даже на внутренней арене. Особенно беспокоят их командные действия в обороне. Самое обидное, что речь идет об игроках, выступающих и за сборную Украины, которую уже в сентябре ждут экзамены в Лиге наций.

И если после провала в последнем туре УПЛ в Александрии в "Шахтере" не поработают оперативно над исправлением ошибок, то трудно будет избежать неприятностей на всех "фронтах", - сказал Маркевич в комментарии Sport.ua.

Напомним, "Шахтер" напрямую попал в групповой раунд Лиги чемпионов-2024/25. Жеребьевка основного этапа состоится 29 августа в Монако.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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