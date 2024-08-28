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"Не впечатляют на внутренней арене". Маркевич - о шансах Шахтера в Лиге чемпионов
Горняки попали сразу в группу ЛЧ
ФК "Карпати" / Автор невідомий
Известный украинский тренер Мирон Маркевич рассказал, как оценивает перспективы "Шахтера" в групповом раунде Лиги чемпионов.
"Сейчас "горняки" не впечатляют даже на внутренней арене. Особенно беспокоят их командные действия в обороне. Самое обидное, что речь идет об игроках, выступающих и за сборную Украины, которую уже в сентябре ждут экзамены в Лиге наций.
И если после провала в последнем туре УПЛ в Александрии в "Шахтере" не поработают оперативно над исправлением ошибок, то трудно будет избежать неприятностей на всех "фронтах", - сказал Маркевич в комментарии Sport.ua.
Напомним, "Шахтер" напрямую попал в групповой раунд Лиги чемпионов-2024/25. Жеребьевка основного этапа состоится 29 августа в Монако.
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