"Не впечатляют на внутренней арене". Маркевич - о шансах Шахтера в Лиге чемпионов

Известный украинский тренер Мирон Маркевич рассказал, как оценивает перспективы "Шахтера" в групповом раунде Лиги чемпионов.

"Сейчас "горняки" не впечатляют даже на внутренней арене. Особенно беспокоят их командные действия в обороне. Самое обидное, что речь идет об игроках, выступающих и за сборную Украины, которую уже в сентябре ждут экзамены в Лиге наций.

И если после провала в последнем туре УПЛ в Александрии в "Шахтере" не поработают оперативно над исправлением ошибок, то трудно будет избежать неприятностей на всех "фронтах", - сказал Маркевич в комментарии Sport.ua.