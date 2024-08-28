Федорчук: Динамо пока не дотягивает до Лиги чемпионов

Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук прокомментировал ничью киевского "Динамо" в ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов с австрийским "Зальцбургом" (1:1, общ счет 1:3).

- Мне очень понравилось то, что тренерский штаб "Динамо" сделал выводы из предыдущей игры. В этом матче практически не было тех ошибок, которые киевляне допускали в первом поединке. В защите сыграли достаточно надежно, команда чувствовала игру, однако не хватило мастерства в атаке. Не очень уверенно выглядел Шапаренко. Пихаленок тоже еще окончательно не нашел себя в этой команде. Чувствуется, что у них имеется недостаток в понимании друг друга.

В целом этот матч показал, что "Динамо" - и команда, и тренерский штаб - имеет очень неплохой потенциал, молодых и перспективных игроков хватает. Меня очень радует, что в команде Шовковского сейчас играют исключительно украинцы, большинство из которых являются воспитанниками именно "Динамо".

- Однако "Динамо" сейчас - это команда уровня Лиги Европы, а не Лиги чемпионов?

- Да, до Лиги чемпионов пока не дотягивают. Но были времена, когда "Динамо" было слабее нынешнего, однако играло в Лиге чемпионов. Можно сказать, что и со жребием динамовцам не очень повезло. "Зальцбург" - очень неудобный соперник, поскольку похож на команду Шовковского. Австрийцы тоже очень быстрая команда, которая не ставит в приоритет вопреки всему владеть мячом.

В первом матче молодые динамовцы немного переоценили себя, но за выступление во второй встрече их можно похвалить. Мне очень понравилась игра "Динамо", они играли лучше "Зальцбурга" и должны были бы побеждать. Если бы в первом матче счет был 1:2, то шансов пройти дальше было бы намного больше. Как тренеру, мне приятно видеть, что Шовковский делает правильные выводы из неудач, - сказал Федорчук.