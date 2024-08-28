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Езерский: Динамовцы имеют все шансы громко заявить о себе в Лиге Европы
Экс-игрок столичного клуба - о выступлении киевлян в ЛЧ
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Экс-игрок сборной Украины и "Динамо" Владимир Езерский поделился своими мыслями после ответного матча киевлян с "Зальцбургом" (1:1) в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
"К сожалению, приходится констатировать, что динамовцы слишком много потеряли в первом матче в Люблине, когда уступили – 0:2, не реализовав с полдюжины голевых моментов. Если бы хотя бы однажды отметились взятием ворот, то в Зальцбурге все могло сложиться иначе. Потому что вчера даже пропущенный в дебюте гол не выбил гостей из колеи, они продолжали нагнетать, заслуженно выровняли положение и были гораздо ближе к победе, чем хозяева к столь желанной ничьей.
Обидно, потому что омоложенный "Зальцбург" не производил впечатление непобедимой команды, но, повторяю, есть вина в раннем вылете и самих динамовцев, которые были слишком щедрыми к австрийскому клубу в Люблине.
Все же, считаю, что подопечные Александра Шовковского заслуживают добрых слов за выступление на начальных этапах Лиги чемпионов. Киевляне прибавили в большинстве компонентов игры, они заточены на наступательный футбол. Как по мне, динамовцы имеют все шансы громко заявить о себе в Лиге Европы. Конечно, при условии, что обойдется без кадровых потерь", - сказал Езерский.
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