УЕФА вместе с Adidas презентовали новый мяч для Лиги чемпионов 2024/25

УЕФА, в сотрудничестве с Adidas, представила новые мячи для мужской и женской Лиги чемпионов на сезон 2024/25.

Мужчины будут играть черно-белым мячом, а женщины получили более яркий дизайн с сочетанием розового, черного и белого цветов.

from the stars.



introducing your new UCL & UWCL Official Pro Match Balls. made for nights under the lights. #StarsofEurope pic.twitter.com/FCgPh3UX2h