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УЕФА вместе с Adidas презентовали новый мяч для Лиги чемпионов 2024/25

Лига Чемпионов

Новый сезон Лиги чемпионов - новые мячи

УЕФА вместе с Adidas презентовали новый мяч для Лиги чемпионов 2024/25

Аdidas football

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

УЕФА, в сотрудничестве с Adidas, представила новые мячи для мужской и женской Лиги чемпионов на сезон 2024/25.

Мужчины будут играть черно-белым мячом, а женщины получили более яркий дизайн с сочетанием розового, черного и белого цветов.

Напомним, жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов 2024/25 состоится 29 августа.

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