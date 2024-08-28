Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
УЕФА вместе с Adidas презентовали новый мяч для Лиги чемпионов 2024/25
Новый сезон Лиги чемпионов - новые мячи
Аdidas football
УЕФА, в сотрудничестве с Adidas, представила новые мячи для мужской и женской Лиги чемпионов на сезон 2024/25.
Мужчины будут играть черно-белым мячом, а женщины получили более яркий дизайн с сочетанием розового, черного и белого цветов.
from the stars.— adidas Football (@adidasfootball) August 28, 2024
introducing your new UCL & UWCL Official Pro Match Balls. made for nights under the lights. #StarsofEurope pic.twitter.com/FCgPh3UX2h
Напомним, жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов 2024/25 состоится 29 августа.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Львовское дерби, Шахтер встретится с Зарей. Известны результаты жеребьевки 1/8 Кубка Украины
- Лунин ненамеренно поспособствовал завершению карьеры известного вратаря
- Динамо вылетело из ЛЧ, Ребров назвал состав сборной, Барса не ошибается. Главные новости за 27 августа
- Вылет, за который не стыдно. Зальцбург – Динамо 1:1. Видео голов и обзор матча
- Защитник Динамо станет отцом. Дочь Игоря Суркиса объявила о беременности. ФОТО
- 9 лет вместе. Андрей Лунин выложил фотосессию со своей прекрасной женой. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн