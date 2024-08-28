Хацкевич: Динамо и Зальцбург вчера показали, что вот эти билд-апы ни к чему не приводят

Бывший полузащитник и наставник киевского " Динамо " Александр Хацкевич поделился своими мыслями относительно ничьей киевлян с "Зальцбургом" (1:1) в ответном матче плей-офф раунде Лиги чемпионов.

– Александр Николаевич, что скажете о вчерашней игре?

– Хорошая игра без всех этих билд-апов. Видно, что две команды могут играть в атаку без центра поля. Первый тайм был вообще отличным. Начало было за "Динамо", но, к сожалению, первый момент у наших ворот закончился голом. Во втором тайме где-то тяжелым было начало, но самое главное, что сейчас у "Динам"о есть понимание того, в какой футбол хотят играть ребята. В этом награда и футболистов, и тренерского штаба.

– "Динамо" начало матч агрессивно, с высокого прессинга, но первый выход "Зальцбурга" из-под давления закончился голом в наши ворота. Кто в этом виноват?

– Был высокий прессинг со стороны "Динамо" и при потере мяча последовал ряд ошибок. Где-то не доработали опорные полузащитники, но надо отметить и индивидуальное мастерство молодого игрока "Зальцбурга" Дагима, который взял на себя игру, здорово сместился в центр и удачно пробил.

– Несколько слов о голе "Динамо".

– В вертикальный футбол сегодня играют многие команды в Европе. "Динамо" и "Зальцбург" вчера показали, что вот эти билд-апы ни к чему не приводят. Михавко одной передачей вывел Ваната на завершающий удар и Влад прекрасно исполнил в стиле Озила. Технически все было очень здорово – как первый пас, так и завершение.

– Что за беда была у "Динамо" с угловыми? Киевляне подали 16 (!) корнеров, но ни один из них не привел к опасности у ворот соперника.

– Вот над этим компонентом "Динамо" нужно поработать. Это резерв, из которого еще можно выжимать и забивать голы.

– Если брать двухматчевое противостояние, то чего не хватило "Динамо", чтобы пройти дальше? "Зальцбург" не сдался непроходимым соперником.

– "Проходного" в футболе нет. "Динамо" не хватило реализации в первой игре и Буяльскому. Пихаленок – хороший футболист, но то, что проходит в УПЛ, не всегда проходит в еврокубках. Да, он нацелен на удар, но у него пока нет того взаимодействия с Шапаренко и Ванатом, как у Буяльского. С Пихаленком "Динамо" играет по схеме 4-1-4-1, а с Буяльским – 4-2-3-1. Буяльский – это связующее звено между линиями. Пихаленок пока только ищет себя в "Динамо".