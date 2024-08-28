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Олег Федорчук: Михавко уже может рассматриваться как замена Матвиенко в сборной Украины
Эксперт отметил прогресс защитника Динамо
fcdynamo.com
Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук дал оценку действиям футболистов "
"Из тех поединков в его исполнении, что мне приходилось видеть - этот лучший. На таком уровне, в таком возрасте... Это фантастическая возможность для такого игрока. Я еще после травмы Максима Дячука говорил: "А почему не повторить кейс Забарного?". И сейчас он идет по пути Ильи, но я считаю Михавко более перспективным. Тарас прекрасно чувствует игру, выполняет столько конструктивных действий... Я еще такого игрока у нас не помню.
У Михавко отсутствует суета и еще очень показательный момент - он не боится ошибаться. Это очень важная добродетель для игрока, тем более, молодого. Пятов и Трубин, если ошибались, то делали это с уверенным выражением лица. И этому нельзя научиться. Поэтому Михавко уже может рассматриваться как замена Матвиенко в национальной сборной Украины. А по этой игре я скажу, что Тарас пока даже лучше опытного защитника "Шахтера", – рассказал Федорчук.
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