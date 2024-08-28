Тымчик: Наши задачи в ЛЕ неизменны – делать так, чтобы вы гордились нами

Pащитник " Динамо " Александр Тымчик подытожил квалификацию Лиги чемпионов этого сезона для киевлян.

"На протяжении всей квалификации мы ощущали вашу искреннюю поддержку и веру в нас. Хочу сказать всем вам – спасибо за это! Благодарю каждого болельщика на трибуне и каждого зрителя перед телевизором. Нам очень жаль, что мы не смогли достичь конечной цели, но в следующем сезоне мы вернемся, чтобы закончить начатое!

Теперь нас ждет Лига Европы и наши задачи неизменны – делать так, чтобы вы гордились нами.

Слава Украине! Слава ее героям!" – написал Тымчик в Инстаграм.