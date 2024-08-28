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Тымчик: Наши задачи в ЛЕ неизменны – делать так, чтобы вы гордились нами

Лига Чемпионов
Обновлено

Теперь Динамо сыграет в группе Лиге Европы

Тымчик: Наши задачи в ЛЕ неизменны – делать так, чтобы вы гордились нами

fcdynamo.com

Новина українською

Pащитник "Динамо" Александр Тымчик подытожил квалификацию Лиги чемпионов этого сезона для киевлян.

"На протяжении всей квалификации мы ощущали вашу искреннюю поддержку и веру в нас. Хочу сказать всем вам – спасибо за это! Благодарю каждого болельщика на трибуне и каждого зрителя перед телевизором. Нам очень жаль, что мы не смогли достичь конечной цели, но в следующем сезоне мы вернемся, чтобы закончить начатое!

Теперь нас ждет Лига Европы и наши задачи неизменны – делать так, чтобы вы гордились нами.

Слава Украине! Слава ее героям!" – написал Тымчик в Инстаграм.

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Динамо (Киев) Александр Тымчик
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Источник:
Інстаграм
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
28.08.2024 в 20:01
Ми в любому випадку пишаємось Вами, пишаємось клубом ДИНАМО ! Бо Ви - кращі за всіх! Не спроста ж вся мразота з відірвиколесівок та інших дір, де давно помер футбол, а на стадіонах пасуться корови та вівці та ті глори де нувориші за рік хотіли зробити "реал" чи "мансіті" , але обіс.ра.лись... так ненавидять нас ! Бо їм НІКОЛИ не стати клубом-легендою !
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Комментарии 1
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Просто Квашин (Харків)
28.08.2024 в 20:01
Ми в любому випадку пишаємось Вами, пишаємось клубом ДИНАМО ! Бо Ви - кращі за всіх! Не спроста ж вся мразота з відірвиколесівок та інших дір, де давно помер футбол, а на стадіонах пасуться корови та вівці та ті глори де нувориші за рік хотіли зробити "реал" чи "мансіті" , але обіс.ра.лись... так ненавидять нас ! Бо їм НІКОЛИ не стати клубом-легендою !
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