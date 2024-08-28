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Квалификация ЛЧ. Карабах - Динамо Загреб 0:2. Атакуй, не атакуй, но против мастерства не попрешь

Лига Чемпионов

Среди лучших команд Европы будут играть хорваты

Квалификация ЛЧ. Карабах - Динамо Загреб 0:2. Атакуй, не атакуй, но против мастерства не попрешь

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Виктор Иванчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига чемпионов

Раунд плей-офф, второй матч

28 августа. Стадион им. Тофика Бахрамова (Баку)

Главный арбитр: Майкл Оливер (Англия)

"Карабах" - "Динамо“ Загреб 0:2 (0:5)

"Карабах": Кохальски, Сильва (Хусейнов 80), Мустафазаде, Медина, Джафаркулиев, Роман, Андраде (Исаев 80), Леандру Андраде (Байрамов, 78), Бензия, Зубир (Кейта 88), Жуниньо (Акхундзаде 78)

"Динамо" Загреб: Невистич, Огивара (Бернауэр 46), Теофиль-Катрин, Ммае, Пьер-Габриэль (Ходжа 84), Мишич, Пьяца (Шпикич 79), Батурина (Рог 66), Сучич, Куленович, Петкович (Кордоба 66)

Предупреждения: Медина 14, 88, Андраде 69 - Ммае 18, Огивара 30

Удаление: Медина 88

Голы: Пьяца 32, Сильва (автогол) 53

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