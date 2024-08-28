Квалификация ЛЧ. Црвена Звезда - Буде/Глимт 2:0. Норвежцы не выдержали ''Мараканы''

Лига Чемпионов. Квалификация. Плей-офф. Ответный матч

Белград. "Райко Митич"

: Дуарте 26 (пен.), Спахич 59

": М. Илич, Мимович, Джига, Спахич, Янг-Ву, Им-Бем, Элсник, Милсон (Родригес 62), Иванич (Л. Илич 86), Олайинка (Далсио 73), Дуарте (Ндиайе 73)

": Хайкин, Сьоволд, Гундерсен, Бьоркен, Бьортуфт (Моэ 86), Берг, Фет (Салтнес 74), Эвьен (Аукленд 86), Хауге, Хог (Цинкернагель 66), Маатта (Хелмерсен 86)

: Элсник 54, Родригес 87 - Сьоволд 61

: Давиде Масса (Италия)

"Црвена Звезда" - победитель Кубка Чемпионов-1990/91. Но в групповом турнире Лиги Чемпионов участвовала лишь трижды. В предыдущем сезоне прошла напрямую. А в сезонах 2018/19 и 2019/20 ее туда проводил через Квалификацию главный тренер Владан Милоевич. После его ухода белградский клуб вылетал в Квалификации от "Шерифа" и хайфского "Маккаби", играя с ними дома, на вроде бы грозной "Маракане", лишь вничью. Владан вернулся - и показал всем, как это делается.

После первого матча в Норвегии пресса и болельщики сильно клевали его, называя игру боязливой, недостойной такого клуба. Заклевали настолько, что он отказался больше отвечать на вопросы о том матче. Тогда "Звезда" и вправду играла плохо. Но в последние полчаса еле-еле проснулась и затолкала гол, причем сделала это замена Милоевича Мимович. Тот гол в итоге и стал решающим. Поскольку норвежцы развалились в Сербии точно так же, как сербы - в Норвегии. И не проснулись.

В первом тайме "Буде/Глимта" на поле не было. 1:13 по ударам по воротам - яркое тому свидетельство. "Маракана" (а своих болельщиков Милоевич назвал чемпионами Европы) и "Звезда" сносили соперника. Проблема последней состояла в том, что, при всем преимуществе, создавала она мало. Неточный удар Иванича из левой части штрафной, плотный удар Хвана в центре на входе в штрафную (Хайкин отбил в красивом прыжке), удар в упор головой Олайинки (Хайкин блестяще перевел в перекладину) - вот и все с игры.

На выручку пришел пенальти. Совершенно необязательный со стороны гостей. Сьоволд на фланге на линии штрафной заехал по ноге Милсону.

Второй тайм уже прошел под контролем "Буде/Глимт". С 67-ю процентами владения мячом. Вот только сразу же после своего первого опасного удара в матче (Берг с 18-ти метров - Илич отбил) норвежцы пропустили. Банальный навес Элсника с углового, банальный удар головой центрального защитника Спахича. А далее гости забросили немало опасных мячей в штрафную, но все шло в защитников. А Иванич и Илич в контратаках должны были делать счет 4:0. Хайкин тащил.

Милоевич участвовал во главе "Црвены Звезды" в 13-ти противостояниях в Квалификациях Еврокубков. Все 13 он выиграл. Победитель. И уже легенда клуба, который сыграет в основном раунде Лиги Чемпионов в четвертый раз за семь лет, причем в третий - благодаря ему. А "Буде/Глимт" уже шесть лет отлично работает под руководством Кьетиля Кнутсена, отлично показал себя в других Еврокубках (6:1 над "Ромой" мы не скоро забудем). Но в основном раунде Лиги Чемпионов еще не был. Как мы видели в матчах против сербов - исключительно по своей вине.