Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Квалификация ЛЧ. Црвена Звезда - Буде/Глимт 2:0. Норвежцы не выдержали ''Мараканы''
Владан Милоевич стал легендой сербского клуба
Kurir.rs
Лига Чемпионов. Квалификация. Плей-офф. Ответный матч Белград. "Райко Митич" "Црвена Звезда" - "Буде/Глимт" 2:0 (первый матч - 1:2) Голы: Дуарте 26 (пен.), Спахич 59 "Црвена Звезда": М. Илич, Мимович, Джига, Спахич, Янг-Ву, Им-Бем, Элсник, Милсон (Родригес 62), Иванич (Л. Илич 86), Олайинка (Далсио 73), Дуарте (Ндиайе 73) "Буде/Глимт": Хайкин, Сьоволд, Гундерсен, Бьоркен, Бьортуфт (Моэ 86), Берг, Фет (Салтнес 74), Эвьен (Аукленд 86), Хауге, Хог (Цинкернагель 66), Маатта (Хелмерсен 86) Предупреждения: Элсник 54, Родригес 87 - Сьоволд 61 Главный арбитр: Давиде Масса (Италия) "Црвена Звезда" - победитель Кубка Чемпионов-1990/91. Но в групповом турнире Лиги Чемпионов участвовала лишь трижды. В предыдущем сезоне прошла напрямую. А в сезонах 2018/19 и 2019/20 ее туда проводил через Квалификацию главный тренер Владан Милоевич. После его ухода белградский клуб вылетал в Квалификации от "Шерифа" и хайфского "Маккаби", играя с ними дома, на вроде бы грозной "Маракане", лишь вничью. Владан вернулся - и показал всем, как это делается. После первого матча в Норвегии пресса и болельщики сильно клевали его, называя игру боязливой, недостойной такого клуба. Заклевали настолько, что он отказался больше отвечать на вопросы о том матче. Тогда "Звезда" и вправду играла плохо. Но в последние полчаса еле-еле проснулась и затолкала гол, причем сделала это замена Милоевича Мимович. Тот гол в итоге и стал решающим. Поскольку норвежцы развалились в Сербии точно так же, как сербы - в Норвегии. И не проснулись. В первом тайме "Буде/Глимта" на поле не было. 1:13 по ударам по воротам - яркое тому свидетельство. "Маракана" (а своих болельщиков Милоевич назвал чемпионами Европы) и "Звезда" сносили соперника. Проблема последней состояла в том, что, при всем преимуществе, создавала она мало. Неточный удар Иванича из левой части штрафной, плотный удар Хвана в центре на входе в штрафную (Хайкин отбил в красивом прыжке), удар в упор головой Олайинки (Хайкин блестяще перевел в перекладину) - вот и все с игры. На выручку пришел пенальти. Совершенно необязательный со стороны гостей. Сьоволд на фланге на линии штрафной заехал по ноге Милсону. Второй тайм уже прошел под контролем "Буде/Глимт". С 67-ю процентами владения мячом. Вот только сразу же после своего первого опасного удара в матче (Берг с 18-ти метров - Илич отбил) норвежцы пропустили. Банальный навес Элсника с углового, банальный удар головой центрального защитника Спахича. А далее гости забросили немало опасных мячей в штрафную, но все шло в защитников. А Иванич и Илич в контратаках должны были делать счет 4:0. Хайкин тащил. Милоевич участвовал во главе "Црвены Звезды" в 13-ти противостояниях в Квалификациях Еврокубков. Все 13 он выиграл. Победитель. И уже легенда клуба, который сыграет в основном раунде Лиги Чемпионов в четвертый раз за семь лет, причем в третий - благодаря ему. А "Буде/Глимт" уже шесть лет отлично работает под руководством Кьетиля Кнутсена, отлично показал себя в других Еврокубках (6:1 над "Ромой" мы не скоро забудем). Но в основном раунде Лиги Чемпионов еще не был. Как мы видели в матчах против сербов - исключительно по своей вине.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Львовское дерби, Шахтер встретится с Зарей. Известны результаты жеребьевки 1/8 Кубка Украины
- Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн LIVE, прямая видеотрансляция
- Лунин ненамеренно поспособствовал завершению карьеры известного вратаря
- ЛЧ. Зальцбург – Динамо 1:1. Киевляне осенью будут играть в Лиге Европы
- 9 лет вместе. Андрей Лунин выложил фотосессию со своей прекрасной женой. ФОТО
- За кольцом в Нью-Йорк. Жених Магучих рассказал о начале отношений с олимпийской чемпионкой. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн