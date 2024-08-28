ЛЧ. Славия – Лилль 2:1 (2:3). В шаге от камбека

Отбор Лиги Чемпионов. Последний квалификационный раунд

2-й матч. Прага, Эден Арена

Славия – Лилль 2:1 (общий – 2:3)

Голы: Зафеирис 5, Шранц 84 – Жегрова 77

Перед "Славией" стояла та же сложная задача, что и перед "Динамо" вчера – отыграть два мяча в матче против более сильной команды. Из плюсов – ответная игра у них была домашняя, причем полноценно. Оставалось только навязать гостям свою манеру игры и надеяться на лучшее.

И навязать свой футбол подопечным Индржиха Трпишовски удалось. Интенсивность, единоборства, высокий темп и постоянное давление на ворота Шевалье – вот с чем довелось "Лиллю" повстречаться в первой половине. Плюс снова качественно работали стандарты чехов, включая даже ауты. Со всем этим гостям не помогал справляться даже полноценный переход Женезьо на 5 защитников – тот еще комплимент сопернику.

И "Славии" удалось вернуть интригу в дуэль невероятно быстро. Уже на 5-й минуте Зафеирис получил возможность пробить издали после серии рикошетов, и слету уложил мяч прямо в нижний угол. Дальше в дело пошли постоянно навесы латералей Боржила и Диуфа, а также проходы Провода с мячом по краям. Второй этаж в своей штрафной "Лилль" держал, но их центр поля проваливался – сериями ошибался Андре, а Кабелла и Жегрова просто растворились на поле с таким рисунком игры.

Так Провод опасно простреливал в направлении Хоры с левого края. А до того прорвался правым краем, отдал Хоры на 11 метров (который до того уложил Андре), но центрфорвард умудрился промазать из абсолютно свободной позиции по центру. "Лилль" к середине тайма немного успокоил игру, но перед перерывом мог пропустить еще раз. После аута Зафеирис поймал на фол того же Андре в метрах 20 от ворот. А затем сам пробил немного выше нужного – мяч приняла на себя перекладина.

В дебюте второй половины "Лилль" наконец стал показывать что-то впереди. На 47-й минуте Дэвид вывел Гудмундссона на первый удар из пределов штрафной, но из острого угла швед не сумел перекинуть вратаря. Но надолго сил гостям не хватило. Да и бедолаге Андре было тяжко самому держать центр. И вряд ли 34-летнего хавбека стоит за это критиковать – держать середину при таком давлении и "поддержке" Кабеллы и Харальдссона практически нереально.

Не удавалось "Лиллю" и наладить контроль мяча. 71 процент точности передач до 75 минуты – явный признак того, что докатать до финального свистка не удастся. Пришлось отбиваться дальше и пытаться ловить на встречных атаках. И "догам" это удалось. Кабелла опустился за мячом в опорку и разогнал атаку по правому краю, Менье умно ушел в центр с мячом. А дальше Жегрова на индивидуальном мастерстве сместился в центр и уложил мяч в угол из-за пределов штрафной.

Мяч оказался очень своевременным для гостей, ведь вскоре свежий Иван Шранц все же затолкал мяч в сетку Шавалье после очередной навалы и серии прострелов. Диуф отклеился от оппонента, нашел Хитила в штрафной. Тот не забил, но на добивании оказался Шранц. А напоследок Зафеирис еще раз проверил перекладину, но "Лиллю" повезло выйти сухим из воды.

2:1 и 2:3 в сумме. "Лилль" заслужил этот проход, без шансов выиграв первую дуэль. Но неубедительная игра линии обороны и отсутствие разрушителей в центре поля заставило их помучаться в последнем раунде. Тем не менее, впервые с сезоне 21-22 "доги" сыграют в ЛЧ. Чем сняли французское проклятие в квалификации – 7 раз кряду представители Лиги 1 не могли пройти отбор, особенно в этом преуспел "Монако". Но все это позади.

Славия: Кински, Зима (Ворлицки, 85), Огбу, Голеш, Диуф, Зафеирис, Дорли, Боржил (Шранц, 74), Провод, Доудера (Юрасек, 74), Хоры (Хитил, 74)

Лилль: Шевалье, Алессандро, Диаките, Менье, Гудмундссон, Сантуш, Кабелла (Сахрауи, 81), Андре, Харальдссон (Мукау, 86), Жегрова (Мбаппе, 86), Дэвид (Байо, 86)