Квалификация ЛЧ. Слован – Мидтьюлланн 3:2. Сенсационная драма в Братиславе

Еще накануне этого двухматчевого противостояния все отмечали, насколько домашними коллективами являются обе команды. Дома им действительно играть намного легче, судя по результатам. И вот после того, как свое домашнее задание "Мидтьюлланн" провалил и не смог получить хоть какое-то преимущество перед выездом в Братиславу, закрались первые сомнения по поводу того, что они все же пройдут дальше.

Но это были лишь сомнения, на бумаге и фактически именно датчане оставались главными фаворитами на проход в основную стадию Лиги Чемпионов. Впрочем выдержать давление "Тегельного Поля" им полноценно не удалось. Сегодня именно тот момент, когда трибуны помогли своей команде вырвать героическую победу.

А сам матч развивался достаточно ровно с взаимными атаками от команд Вайсса и Томасберга. Первые удивления были сразу после гола Марка Толича, который открыл счет и вывел свою команду вперед не только в этом матче, но и по итогам двухматчевого противостояния. Вот только праздновали хозяева недолго, ведь Арал Шимшир после классной передачи от Франсулино выровнял счет на табло. И не скажешь, что как-то несправедливо, гости действительно неплохо атаковали и шли к своему голу.

В начале второго тайма автор ассиста Франсулино записал на свой счет еще и гол и после этого игра относительно успокоилась. Точнее, ее умело успокоили датчане. Но натиск от "Слована" все же начинал нарастать и с приближением последних минут он был уже настолько очевиден, что трибуны закипели, а игроки это почувствовали. Марко Толич оформил дубль на 82-й минуте и казалось, что этого достаточно, все и так довольны, что игра переходит к экстра-таймам, но нет. Тигран Барсегян через 4 минуты вообще вывел свою команду вперед и феерия бешеной радости разразилась на всю Братиславу. Этому успеху уже никто не мог помешать.

Очередное доказательство того, что в футболе выигрывают далеко не всегда самые сильные на бумаге команды, иногда для победы нужно иметь что-то особенное. И у "Слована" этого особенного хватало. Браво, словаки! Они шагают к основному этапу Лиги Чемпионов.

Лига Чемпионов, плей-офф квалификация, ответный матч

Стадион: "Тегельне поле" (Братислава)

Главный судья: Тобиас Штилер (Германия)

"Слован" — "Мидтьюлланн" 3:2 (общ. 4:3)

Голы: Толич (33, 82), Барсегян (86) — Шимшир (41), Франсулино (50)

"Слован": Такач — Блекман, Кашия, Байрич, Уиммер — Соке (Метсоко, 78), Куцка — Барсегян, Толич, Вайсс (Мак, 79) — Стрелец (Саввидис, 89)

"Мидтьюлланн": Олафссон — Андерссон, Диао, Бех Серенсен, Жуниньо (Габриэл, 57) — Осорио, Серенсен, Мартинес (Кастильо, 87), Шимшир (Брундгильсен, 74) — Франсулино (Чилуфья, 87), Букса

Предупреждения: Толич (45+2), Уиммер (64), Блекман (90+1) — Диао (64), Букса (90+6)