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Шахтер – во второй корзине. Известны все участники основной стадии ЛЧ – потенциальные соперники горняков

Лига Чемпионов

Сыграть придется с восемью соперниками

Шахтер – во второй корзине. Известны все участники основной стадии ЛЧ – потенциальные соперники горняков

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Состоялись все матчи раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Следовательно, определились все участники основного этапа турнира.

Среди них есть представитель Украины – донецкий "Шахтер". Благодаря личному рейтингу он попал во вторую корзину. На основном раунде турнира "Шахтеру" придется сыграть с восемью соперниками - с двумя из каждой из четырех корзин (в том числе, и своей).

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Географическое ограничение – максимум два соперника из одной страны.

Все участники основного раунда Лиги чемпионов 2024/25:

первая корзина: "Реал" (Испания), "Манчестер Сити" (Англия), "Бавария" (Германия), ПСЖ (Франция), "Ливерпуль" (Англия), "Интер" (Италия), "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Лейпциг" (Германия), "Барселона" (Испания);

вторая корзина: "Байер" (Германия), "Атлетико" (Испания), "Аталанта" (Италия), "Ювентус" (Италия), "Бенфика" (Португалия), "Арсенал" (Англия), "Брюгге" (Бельгия), "Шахтер" (Украина), "Милан" (Италия);

третья корзина: "Фейенорд" (Нидерланды), "Спортинг" (Португалия), ПСВ (Нидерланды), "Динамо" (Загреб, Хорватия), "Зальцбург" (Австрия), "Лилль" (Франция), "Црвена Звезда" (Сербия), "Янг Бойз" (Швейцария), "Селтик" (Шотландия);

четвертая корзина: "Слован" (Словакия), "Монако" (Франция), "Спарта" (Чехия), "Астон Вилла" (Англия), "Болонья" (Италия), "Жирона" (Испания), "Штутгарт" (Германия), "Штурм" (Австрия), "Брест" (Франция).

Жеребьевка состоится 29-го августа.

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Лига чемпионов Шахтер (Донецк)
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
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Karamba911 (Львів)
29.08.2024 в 01:05
Як на мене в 4-му кошику команди сильніші ніж у 3-му.
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Комментарии 3
Karamba911 (Львів)
29.08.2024 в 01:05
Як на мене в 4-му кошику команди сильніші ніж у 3-му.
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0
0
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Просто Квашин (Харків)
29.08.2024 в 00:46
"Зіграти доведеться з восьми суперниками"
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0
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Просто Квашин (Харків)
29.08.2024 в 00:47
правильно - вісьмома...
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