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Ливерпуль, Реал, Селтик, Брест: игроки Шахтера назвали желаемых соперников в общем этапе
Горняки преимущественно хотели бы встретиться с топовыми командами
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
"Оранжево-черные" перечислили клубы, с которыми желали бы сыграть в ближайшем раунде Лиги чемпионов.
Среди грандов европейского футбола чаще всего называли "Ливерпуль", "Арсенал", "Реал" (Мадрид), "Барселону", "Манчестер Сити", "Боруссию" (Дортмунд). Из списка коллективов четвертой корзины спортсмены хотели бы выйти на поле против "Жироны", "Бреста", "Штурма", "Монако", а из третьей корзины несколько "горняков" вспомнили "Селтик".
Матчи первого тура обновленного основного раунда-лиги запланированы на 17-19 сентября. Жеребьевка состоится уже сегодня.
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