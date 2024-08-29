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Лейндерс: Все видели, насколько сильно Динамо. Я немного разочарован тем, как мы попали в Лигу чемпионов

Лига Чемпионов
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Наставник Зальцбурга подчеркнул хороший уровень соперника

Лейндерс: Все видели, насколько сильно Динамо. Я немного разочарован тем, как мы попали в Лигу чемпионов

Фото - krone.at

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Пепейн Лейндерс похвалил команду Шовковского.

“То, чего мы добились за эти четыре игры, это просто нечто невероятное, это безумие. Но я сказал команде, что выход в Лигу чемпионов нужно заслужить своей работой и игрой. После такого вечера ответственным людям безразлично, как мы попали в Лигу чемпионов. Я немного разочарован тем, как мы это сделали".

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"Все видели, насколько сильно "Динамо". Но мы заслужили квалификацию и теперь хотим сыграть против лучших команд. Как тренер, я должен уметь пропускать такие фазы, когда я раздражен после игры, даже несмотря на то, что мы прошли квалификацию. Это один из самых счастливых дней в моей тренерской жизни”, – отметил тренер “красных быков”.

Нидерландский специалист только в мае возглавил австрийский гранд. Он почти 8 лет работал ассистентом Клоппа в "Ливерпуле" и имел небольшой опыт работы главным наставником "Неймегена" (январь-май 2018).

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Источник:
Kronen Zeitung
Опубликовал: Александр Симченко
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