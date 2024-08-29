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Буряк – о Динамо: Не согласен с теми, кто утверждает, что не нужно играть в ЛЧ с таким составом
Экс-тренер киевлян подвел итоги финала квалификации
Леонид Буряк положительно оценил выступление "бело-синих", несмотря на вылет в Лигу Европы.
“Очень понравились оба матча. "Динамо" сейчас совсем другая команда, если сравнивать с прошлым сезоном. Играет содержательно, хорошо двигается, кондиции в норме.
"Динамо" неплохо было бы иметь в каждой линии по Ярмоленко. Он может успокоить ребят в непростой ситуации, потому что их от волнения трясет. Есть надежда, что молодежь прибавит по ходу сезона. У "Динамо" есть возможность опираться на свои юные таланты. Сейчас это чисто украинская команда. Я с удовольствием наблюдал за выступлением киевлян в квалификации. Отмечу, что лучшим игроком матча в Австрии был Ванат".
"Голевых моментов было много, но не хватало ударов по воротам. Над этим нужно работать. Это не упрек…
Я не согласен с теми, кто утверждает, не нужно играть в Лиге чемпионов с таким составом… Как тогда оценить победы над таким сложным соперником, как "Партизан" или над командой уровня "Рейнджерс"?
"Бело-синие" в текущем евросезоне далеко зашли. Интересен будет турнир Лиги Европы по новому формату. Это большой проект – восемь матчей, возможность проявить себя в полной мере. Главное, что у нас есть такое "Динамо", у которого есть надежный костяк и играющая команда”, – считает легенда столичного клуба.
В ЛЕ, как и в ЛЧ, групповой этап заменят единой лигой для всех участников раунда.
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