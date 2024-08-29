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Экс-игрок Днепра: В матче с Рейнджерс киевляне исчерпали лимит везения. В старте Зальцбурга был только один австриец

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Экс-игрок Днепра: В матче с Рейнджерс киевляне исчерпали лимит везения. В старте Зальцбурга был только один австриец

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Бывший футболист украинских и немецких клубов – о вылете "Динамо" из главного евротурнира.

“В ответном матче с "Рейнджерс" киевская команда исчерпала весь лимит везения. После поражения в первом поединке с "Зальцбургом", где динамовцы чаще угрожали воротам соперника, они начали агрессивно, создали голевой момент и это ж надо, чтобы уже первый удар хозяев оказался результативным.

Киевляне сравняли счет, но дальше подвела реализация. Вспомните хотя бы с каких позиций не забивал Шапаренко. Жаль, что дальше прошел "Зальцбург", а киевляне продолжат соревноваться в менее престижной Лиге Европы".

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"И все же, в выступлении подопечных Шовковского на начальных этапах Лиги чемпионов гораздо больше плюсов. В Зальцбурге на поле выходили игроки с украинским паспортом. В старте хозяев был всего один австриец.

"Динамо" практически безболезненно проходит этап смены поколений. С каждым матчем прибавляет молодежь. А какое желание было биться до конца. Убежден, что если руководство сохранит состав, то обогатившись опытом от него можно ожидать больших побед”, – считает экс-полузащитник “Санкт-Паули”.

Жеребьевка ЛЕ состоится 30 августа.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Симченко
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