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Экс-игрок Днепра: В матче с Рейнджерс киевляне исчерпали лимит везения. В старте Зальцбурга был только один австриец
Андрей Полунин прокомментировал завершение квалификации ЛЧ
Footboom
Бывший футболист украинских и немецких клубов – о вылете "Динамо" из главного евротурнира.
“В ответном матче с "Рейнджерс" киевская команда исчерпала весь лимит везения. После поражения в первом поединке с "Зальцбургом", где динамовцы чаще угрожали воротам соперника, они начали агрессивно, создали голевой момент и это ж надо, чтобы уже первый удар хозяев оказался результативным.
Киевляне сравняли счет, но дальше подвела реализация. Вспомните хотя бы с каких позиций не забивал Шапаренко. Жаль, что дальше прошел "Зальцбург", а киевляне продолжат соревноваться в менее престижной Лиге Европы".
"И все же, в выступлении подопечных Шовковского на начальных этапах Лиги чемпионов гораздо больше плюсов. В Зальцбурге на поле выходили игроки с украинским паспортом. В старте хозяев был всего один австриец.
"Динамо" практически безболезненно проходит этап смены поколений. С каждым матчем прибавляет молодежь. А какое желание было биться до конца. Убежден, что если руководство сохранит состав, то обогатившись опытом от него можно ожидать больших побед”, – считает экс-полузащитник “Санкт-Паули”.
Жеребьевка ЛЕ состоится 30 августа.
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