Экс-игрок Днепра: В матче с Рейнджерс киевляне исчерпали лимит везения. В старте Зальцбурга был только один австриец

Бывший футболист украинских и немецких клубов – о вылете "Динамо" из главного евротурнира.

“В ответном матче с "Рейнджерс" киевская команда исчерпала весь лимит везения. После поражения в первом поединке с "Зальцбургом", где динамовцы чаще угрожали воротам соперника, они начали агрессивно, создали голевой момент и это ж надо, чтобы уже первый удар хозяев оказался результативным.

Киевляне сравняли счет, но дальше подвела реализация. Вспомните хотя бы с каких позиций не забивал Шапаренко. Жаль, что дальше прошел "Зальцбург", а киевляне продолжат соревноваться в менее престижной Лиге Европы".