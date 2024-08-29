Беланов: Уровня Динамо не хватило, чтобы пройти такую команду как Зальцбург

Легенда украинского футбола, обладатель "Золотого мяча" 1986 года Игорь Беланов проанализировал выступление своего бывшего клуба, киевского "Динамо" в текущем розыгрыше Лиги чемпионов и вспомнил интересные факты из своей динамовской карьеры.

- Двух первых соперников киевской команды – сербский "Партизан" и шотландский "Глазго Рейнджерс" нельзя сравнивать с "Зальцбургом", ведь он обыгрывал немало серьезных клубов. Там действительно хорошая команда, да и история австрийского футбола имеет немало ярких страниц. Сколько я видел, "Зальцбург" всегда играл с сильными соперниками и далеко не каждому из них было так просто австрийцев обыграть. Поэтому к двухраундовым дуэлям с "Зальцбургом" динамовцам нужно было готовиться очень серьезно. Но все решилось в первом матче. В целом в Люблине "Динамо" выглядело неплохо, однако в футболе же нужно забивать мячи, а не просто хорошо выглядеть. Как говорил Валерий Васильевич Лобановский, самое главное – это результат. Игра в большом перечне матчей забывается, а результат остается. И даже если команда красиво сыграла, но ничего не выиграла, это нельзя занести ей в актив. Что касается повторной встречи, то после того, как "Динамо" первым пропустило, задача относительно шансов на его выход в следующий раунд Лиги чемпионов значительно усложнилась. Нужно было забивать сопернику трижды, а это оказалось сложно. Киевляне смогли лишь на один гол, хотя еще несколько возможностей после этого были.

– Как в целом оценили бы выступление "Динамо" в двух квалификационных раундах и раунде плей-офф Лиги чемпионов?

– Конечно, очень жаль, что у динамовцев так все получилось. Но все же следует учитывать, что за последнюю неделю они играли с неплохой командой. Вообще в таком турнире, как Лига чемпионов все зависит от того, как соперники позволяют "Динамо" играть. "Партизан" – слабая команда, немного сильнее оказался „Глазго Рейнджерс“. А стоило попасть на "Зальцбург" – и киевляне сложили оружие, не пробившись в групповой раунд. Поэтому не стоит делать выводы по игре с тем же "Партизаном", которому было отгружено в двух матчах аж девять мячей, а ориентироваться на соперников вроде "Зальцбурга". Уровень возможностей команды оценивается тогда, когда играешь с сильными клубами и побеждаешь их. Именно на фоне таких матчей и определяются настоящие возможности того или иного коллектива. Но пока я такого уровня не вижу. И это касается не только "Динамо". Как только выпадает нашей команде более или менее серьезный соперник, то тогда, как на лакмусовой бумажке, становится понятно, кто на что способен. В период моих активных выступлений в футболе сильная команда для нас всегда была раздражителем. Киевскому "Динамо" 70-90-х годов всегда хотелось обыгрывать грандов ведущих футбольных стран, чтобы показать себя с лучшей стороны. Таких, как "Бавария", "Реал", "Барселона". Но у наших молодых ребят нынешнего поколения я этого не вижу. Хотя у каждого динамовца на поле должны проявляться характер, воля, спортивная наглость и злость. Если они в таких матчах, как с "Зальцбургом" не будут побеждать, то это означает, что они или не могут, или боятся соперника. А бояться не надо – в поединке с сильной командой нужно показать себя. Ведь на твою игру смотрят люди, которые потом тебе скажут: а почему же ты испугался?

– Если продолжать австрийскую тему, то вспоминается поединок киевского "Динамо" с венским "Рапидом" в розыгрыше Кубка кубков сезона-1985/86, в котором вы не раз расписывались в воротах соперника.

– Ту дуэль запомнил надолго. Перед ней пришел к Лобановскому и говорю: "Валерий Васильевич, я уже видимо заслужил на квартиру. Играю в "Динамо" уже второй год, а живу в служебной. А у меня же семья, ребенок". Перед первым матчем с "Рапидом" Лобановский сказал мне: "Вот забьешь два мяча – получишь квартиру". А потом заметил: "В их составе играет Пакульт – это сумасшедший футболист!". А я ему: "Что ж, давайте посмотрим", - рассказал Беланов.