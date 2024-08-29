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Сегодня Шахтер узнает своих соперников в Лиге чемпионов
Кого бы вы хотели видеть в квартете вместе с "горняками"?
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Сегодня, 29 августа в Монако состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов-2024/25. От Украины в эту стадию напрямую квалифицировался действующий чемпион Премьер лиги - донецкий "Шахтер".
Все 36 команд разделены на девять корзин. Каждая команда получит восемь соперников (по два из каждой корзины), с которым проведет по одному матчу.
Результаты матчей будут сводиться в одну таблицу. Общее количество поединков на групповой стадии увеличится с 96 до 144.
Команды будут по одной доставаться из корзин, а восемь соперников им будет определять программное обеспечение.
Все участники Лиги чемпионов
Корзина 1: "Реал" (Испания), "Манчестер Сити" (Англия), "Бавария" (Германия), ПСЖ (Франция), "Ливерпуль" (Англия), "Интер" (Италия), "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Лейпциг" (Германия), "Барселона" (Испания);
Корзина 2: "Байер" (Германия), "Атлетико" (Испания), "Аталанта" (Италия), "Ювентус" (Италия), "Бенфика" (Португалия), "Арсенал" (Англия), "Брюгге" (Бельгия), "Шахтер" (Украина), "Милан" (Италия);
Корзина 3: "Фейенорд" (Нидерланды), "Спортинг" (Португалия), ПСВ (Нидерланды), "Динамо" (Загреб, Хорватия), "Зальцбург" (Австрия), "Лилль" (Франция), "Црвена Звезда" (Сербия), "Янг Бойз" (Швейцария), "Селтик" (Шотландия);
Корзина 4: "Слован" (Словакия), "Монако" (Франция), "Спарта" (Чехия), "Астон Вилла" (Англия), "Болонья" (Италия), "Жирона" (Испания), "Штутгарт" (Германия), "Штурм" (Австрия), "Брест" (Франция).
Жеребьевка стартует в 19:00 по киевскому времени.
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