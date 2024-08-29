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Шахтер узнает соперников. Онлайн LIVE видеотрансляция жеребьевки основого этапа Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Жеребьевка Лиги чемпионов: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция процедуры ⋇ 29.08.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Шахтер узнает соперников. Онлайн LIVE видеотрансляция жеребьевки основого этапа Лиги чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В четверг, 29 августа в Монако состоится жеребьевка основного этапа Лиги чемпионов.

Начиная с сезона-2024/25 на этой стадии участие примут 36 команд.

По новому формату, все участники сыграют по восемь матчей с восемью разными командами (четыре дома, четыре - на выезде).

Команды первоначально будут распределены по четырем корзинам посева. Затем в результате жеребьевки каждая команда получит двух соперников из каждой корзины, в том числе и своей.

Географическое ограничение – максимум два соперника из одной страны.

Украину на общем этапе будет представлять донецкий Шахтер, который находится во второй корзине.

Жеребьевка будет проводиться с помощью компьютера, а не вручную, как это было раньше. Сама процедура начнется в 19:00 по Киеву.

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Трансляція жеребкування основного етапу ЛЧ
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Видеотрансляция жеребьевки доступна по ссылке >>>

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Алина Ерофеева
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