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Шахтер узнал соперников в новом формате Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
Обновлено

Шахтер узнал соперников по Лиге чемпионов

Шахтер узнал соперников в новом формате Лиги чемпионов

shakhtar.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В четверг, 29 августа в Монако состоялась жеребьевка основного этапа Лиги чемпионов.

Начиная с сезона-2024/25, на этой стадии участие примут 36 команд. По новому формату, все участники сыграют по восемь матчей с восемью разными командами (четыре дома, четыре - на выезде).

В результате жеребьевки, которую проводил компьютер, каждая команда получила двух соперников из каждой корзины, в том числе и своей.

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Украину на общем этапе представлял донецкий "Шахтер", который находился во второй корзине.

В итоге, в соперники "Шахтеру" достались "Бавария" (дома), "Боруссия" Дортмунд (в гостях), "Аталанта" (дома), "Арсенал" (в гостях), "Янг Бойз" (дома), ПСВ (в гостях), "Брест" (дома) и "Болонья" (в гостях).

Первый матч "горняки" проведут дома против "Баварии". Полный календарь с точными датами и временем начала матчей УЕФА огласит в субботу, 31 августа.

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Все команды узнали соперников. Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов 2024/25
Шахтер (Донецк)
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Комментарии
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жека-киев (биг виладж)
29.08.2024 в 20:40
Якшо Шахтар буде грати, як в останніх 3х матчах, то їм будь-який жереб поганий.З такою грою і в ЛК нічого не світить, не то шо в ЛЧ.
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Комментарии 29
жека-киев (биг виладж)
29.08.2024 в 20:40
Якшо Шахтар буде грати, як в останніх 3х матчах, то їм будь-який жереб поганий.З такою грою і в ЛК нічого не світить, не то шо в ЛЧ.
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0
0
download1 (huyersk)
29.08.2024 в 20:28
Треба вдома натягувати бойсів та брестців , та на виїзди болоньську "шинку" 9 очок має вистачити на перехідні матчі за вихід до 1/8
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0
1
download1 (huyersk)
29.08.2024 в 20:28
"Перший матч "гірники" проведуть ломи проти "Баварії". " " Ломи" це нове призьвисько гірників ?
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0
0
Александр 22442244 (Миколаїв)
29.08.2024 в 20:26
В принципе, спокойно можно всем проигрывать.) Да хоть "Бресту", да хоть "Янг Бойз".Планирую нормально заработать на Шахтёре в Лиге чемпионов.Ну, собственно, как это и делаю каждый сезон.Хоть старый формат, хоть новый.От перемены слагаемых сумма не меняется...
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0
2
жека-киев (биг виладж)
29.08.2024 в 20:26
Шоб мати легкий жереб, треба грати в Лізі Конференцій. Бо навіть в Лізі Європи на груповій стадії, легких команд не передбачається.Болонья, Брест, ЯнгБойз, Аталанта, далеко не гранди, не сильно відрізняються від Рейнджерс чи Зальцбург
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0
2
TIRAN (Донецк (Украина!))
29.08.2024 в 20:26
ну-ну, пасморим
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2
2
Romerik (YNWA)
29.08.2024 в 20:23
Одну команду можна вигравати, з 3-ма грати і з 4-ма без шансів. Розшифровка думаю не знадобиться. Але для мене впринципі втрачається інтерес і стимул для укр команд в таких форматах. Не буде уже "весни" в умовній лізі європи чи лізі конференцій. Тому який сенс боротися за ніщо де ніхто з наших не буде боротися за трофей? Можливо боротьба за євроочки в таблицю коефіцієнтів? А нащо? Один плюс для вболівальників впринципі. тому будемо дивитися. П.с. Деяким командам не підгрупи а смерть: болонья і псж привіт))
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Morphyk7 (Черновцы)
29.08.2024 в 20:31
Чого не буде? З 16 по 24 місце в лігу європи через стики
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Romerik (YNWA)
29.08.2024 в 20:40
Не буде ж ніяких стиків і ніхто в нижчий турнір не опускається
 
1
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storm_ua (Николаев)
29.08.2024 в 20:16
Без шансов, разве что ничейку с Брестом попробовать накатать.
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2
1
download1 (huyersk)
29.08.2024 в 20:14
Дуже смачний формат, стільки суперників, це просто краще ніж секс! У Шахтаря подобається жереб, він складний і не дасть багато очок, але цікавий - усі старі друзі з якими грали ці останні 25 років і з якими грали дуже давно. Лише з ПСВ нас доля не стикала, і , звичайно, з Брестом та Болонією. Усі суперники з західної Європи, буде гарячо! У Жирони так само суцільний кайф у календарі ) По труніру скажу, що слинки вже біжать від такою різноманітності протистоянь! На церемонії жеребкування потішив показаний знятий УЄФА короткометражка з зірками футболу у головних ролях.. Якими корумпованими гівнюками вони б не були, але за цей сезон я їм дякую!
sticker
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Термит (Київ)
29.08.2024 в 20:08
Жереб так собі. Буде важко. Де ж Слован? Де Црвена звезда? Де ці всі солодкі булочки?!
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3
Morphyk7 (Черновцы)
29.08.2024 в 20:10
Не самий важкий жереб, там є набагато складніші. І з цим форматом, легкого жеребу немає ні в кого
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Карпатий(Штати) (Чикаго)
29.08.2024 в 20:16
Просто цікаво, хто з 2 кошика сильніший за Арсенал ? Юве, Мілан ?
 
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download1 (huyersk)
29.08.2024 в 20:17
Так,, вже можно зробити висновки, що на на коні будуть ті команди, яки назбирали собі у сітку календаря найбільше таких "солодких булочок".У нас одна булочка ніби має бути солодкою, але Галатасарай вже нею удавився, лол
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3
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avatar
scorpius (Ck)
29.08.2024 в 20:05
Смотрел одним глазом на евроканале - было не очень понятно, но интересно)
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Morphyk7 (Черновцы)
29.08.2024 в 20:08
Будет очень интересно и множество топовых матчей. + игры 3 дня в неделю, если я правильно понял
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1
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download1 (huyersk)
29.08.2024 в 20:22
Дивився на СNT1 sport, ніби так канал називається. По ходу розібрався, все доволі просто і під кінець стало нудно ) Треба ці жереби лишати компьютерам, а нам просто дивитися цей дивовижний футбол ) Турнір тепер ніби каже : не забивай голову. Ось тобі суперник, ось тобі м'яч. Перемогай і виходь далі по турніру, або програвай та вилітай )
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0
1
Morphyk7 (Черновцы)
29.08.2024 в 20:04
Интересная жеребьёвка, интересная система, интересная лига чемпионов нас ждёт. На ум сразу пришла мысль, что Сака сделает с Азаровым?))
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same tak(Україна)
29.08.2024 в 20:23
что будут делать соперники с поповым из динамо
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1
2
Morphyk7 (Черновцы)
29.08.2024 в 20:34
Я не болельщик Динамо
 
0
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aleks68
29.08.2024 в 20:44
тогда помалкивай.
 
0
1
download1 (huyersk)
29.08.2024 в 20:23
ОбСАКАє
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0
3
same tak(Україна)
29.08.2024 в 20:29
ты с рождения обосцанный
 
1
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Адам Жоржевич (Хмельницький)
29.08.2024 в 19:58
Чотири будинки... ) Бл*дь, куди ми котимось...?
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4
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Wboliwalnyk1 (Луцьк)
29.08.2024 в 20:01
Полінувалися редагувати після машинного перекладу.
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1
1
download1 (huyersk)
29.08.2024 в 20:25
лол
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0
0
download1 (huyersk)
29.08.2024 в 20:26
чотири будинки, чотири гостинки...
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0
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TIRAN (Донецк (Украина!))
29.08.2024 в 20:28
скоро в школу пойдут - там подучат)))
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1
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