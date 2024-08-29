Шахтер узнал соперников в новом формате Лиги чемпионов

В четверг, 29 августа в Монако состоялась жеребьевка основного этапа Лиги чемпионов.

Начиная с сезона-2024/25, на этой стадии участие примут 36 команд. По новому формату, все участники сыграют по восемь матчей с восемью разными командами (четыре дома, четыре - на выезде).

В результате жеребьевки, которую проводил компьютер, каждая команда получила двух соперников из каждой корзины, в том числе и своей.

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Украину на общем этапе представлял донецкий "Шахтер", который находился во второй корзине.

В итоге, в соперники "Шахтеру" достались "Бавария" (дома), "Боруссия" Дортмунд (в гостях), "Аталанта" (дома), "Арсенал" (в гостях), "Янг Бойз" (дома), ПСВ (в гостях), "Брест" (дома) и "Болонья" (в гостях).

Первый матч "горняки" проведут дома против "Баварии". Полный календарь с точными датами и временем начала матчей УЕФА огласит в субботу, 31 августа.