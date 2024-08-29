Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер узнал соперников в новом формате Лиги чемпионов
Шахтер узнал соперников по Лиге чемпионов
shakhtar.com
В четверг, 29 августа в Монако состоялась жеребьевка основного этапа Лиги чемпионов.
Начиная с сезона-2024/25, на этой стадии участие примут 36 команд. По новому формату, все участники сыграют по восемь матчей с восемью разными командами (четыре дома, четыре - на выезде).
В результате жеребьевки, которую проводил компьютер, каждая команда получила двух соперников из каждой корзины, в том числе и своей.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Украину на общем этапе представлял донецкий "Шахтер", который находился во второй корзине.
Первый матч "горняки" проведут дома против "Баварии". Полный календарь с точными датами и временем начала матчей УЕФА огласит в субботу, 31 августа.
Популярное сейчас
- Шахтер узнает соперников. Онлайн LIVE видеотрансляция жеребьевки основого этапа Лиги чемпионов
- Не вернулся после сборов. ФБУ пожизненно дисквалифицировала тренера сборной Украины
- У Зеленского назвали радиус действия первой украинской баллистической ракеты
- Шахтер – во второй корзине. Известны все участники основной стадии ЛЧ – потенциальные соперники горняков
- Защитник Динамо станет отцом. Дочь Игоря Суркиса объявила о беременности. ФОТО
- За кольцом в Нью-Йорк. Жених Магучих рассказал о начале отношений с олимпийской чемпионкой. ФОТО
Комментарии 29