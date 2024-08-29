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Все команды узнали соперников. Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов 2024/25

Лига Чемпионов
Обновлено

Шахтер узнал своих соперников

Все команды узнали соперников. Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов 2024/25

shakhtar.com

Новина українською

29 августа в Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов 2024/25.

Отметим, донецкий "Шахтер", единственный украинский клуб, который принимал участие в этой жеребьевке.

По новому формату, все участники сыграют по восемь матчей с восемью разными командами (четыре дома, четыре - на выезде).

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Команды первоначально были распределены по четырем корзинам посева. Затем в результате жеребьевки каждая команда получила двух соперников из каждой корзины, в том числе и своей.

Результаты:

Все команды узнали соперников. Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов 2024/25 - изображение 1

Все команды узнали соперников. Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов 2024/25 - изображение 2

Все команды узнали соперников. Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов 2024/25 - изображение 3

Все команды узнали соперников. Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов 2024/25 - изображение 4

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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sergio07 (Запоріжжя)
29.08.2024 в 20:26
У Селтіка лафа
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1
1
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Комментарии 5
sergio07 (Запоріжжя)
29.08.2024 в 20:26
У Селтіка лафа
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1
1
download1 (huyersk)
29.08.2024 в 20:33
теж це помітив ще під час трансляції! Пройдуть, скоти!
Ответить
0
1
Morphyk7 (Черновцы)
29.08.2024 в 20:38
Так і селтік не самий сильний
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0
0
Morphyk7 (Черновцы)
29.08.2024 в 20:12
Азаров - Сака. Епічне протистояння
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1
2
same tak(Україна)
29.08.2024 в 20:24
слюни подбери
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1
2

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