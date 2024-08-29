Все команды узнали соперников. Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов 2024/25

29 августа в Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов 2024/25.

Отметим, донецкий "Шахтер", единственный украинский клуб, который принимал участие в этой жеребьевке.

По новому формату, все участники сыграют по восемь матчей с восемью разными командами (четыре дома, четыре - на выезде).

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Команды первоначально были распределены по четырем корзинам посева. Затем в результате жеребьевки каждая команда получила двух соперников из каждой корзины, в том числе и своей.

Результаты: