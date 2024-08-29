Лига Чемпионов
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Все команды узнали соперников. Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов 2024/25
Шахтер узнал своих соперников
shakhtar.com
29 августа в Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов 2024/25.
Отметим, донецкий "Шахтер", единственный украинский клуб, который принимал участие в этой жеребьевке.
По новому формату, все участники сыграют по восемь матчей с восемью разными командами (четыре дома, четыре - на выезде).
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Команды первоначально были распределены по четырем корзинам посева. Затем в результате жеребьевки каждая команда получила двух соперников из каждой корзины, в том числе и своей.
Результаты:
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Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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sergio07 (Запоріжжя)
29.08.2024 в 20:26
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