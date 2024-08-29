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Куча легенд и никакой Суперлиги. УЕФА выпустила крутую короткометражку, посвященную новому формату ЛЧ

Лига Чемпионов
Обновлено

УЕФА презентовала космический видеоролик

Куча легенд и никакой Суперлиги. УЕФА выпустила крутую короткометражку, посвященную новому формату ЛЧ

УЄФА

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Сегодня, 29 августа, во время жеребьевки Лиги чемпионов 2024-25, УЕФА представила развлекательный ролик с участием легендарных футболистов: Джанлуиджи Буффона, Златана Ибрагимовича, Алессандро Дель Пьеро и других.

Звезды пытались уточнить у Александра Чеферина сложный новый формат турнира, в котором количество участников увеличилось до 36 команд.

Легенды футбола пытаются разобраться в новых правилах вместе с президентом УЕФА.

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Джанлуиджи Буффон Златан Ибрагимович УЕФА Александер Чеферин
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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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