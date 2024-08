Роналду на жеребьевке Лиги чемпионов получил специальную награду

Сегодня, 29 августа, в Монако состоялась жеребьевка Лиги чемпионов сезона 2024/25.

Легендарный Криштиану Роналду приехал из Саудовской Аравии для участия в розыгрыше. Президент УЕФА Александер Чеферин вручил футболисту специальную награду как лучшему бомбардиру в истории Лиги чемпионов, где он забил 140 голов за свою карьеру.

Cristiano Ronaldo has been honored with a special award as the UEFA Champions League All-Time Top Scorer ????



???? Appearances: 183

⚽️ Goals: 140

???? UCL trophies: 5 pic.twitter.com/D5QEzwzj5d