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Роналду на жеребьевке Лиги чемпионов получил специальную награду
Криштиану вновь пополнил свою коллекцию наград
УЄФА
Сегодня, 29 августа, в Монако состоялась жеребьевка Лиги чемпионов сезона 2024/25.
Легендарный Криштиану Роналду приехал из Саудовской Аравии для участия в розыгрыше. Президент УЕФА Александер Чеферин вручил футболисту специальную награду как лучшему бомбардиру в истории Лиги чемпионов, где он забил 140 голов за свою карьеру.
Cristiano Ronaldo has been honored with a special award as the UEFA Champions League All-Time Top Scorer ????— ESPN FC (@ESPNFC) August 29, 2024
???? Appearances: 183
⚽️ Goals: 140
???? UCL trophies: 5 pic.twitter.com/D5QEzwzj5d
Чеферин спросил Роналду, может ли он снова сыграть в Лиге чемпионов УЕФА. Форвард ответил, что все возможно.
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