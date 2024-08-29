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Роналду на жеребьевке Лиги чемпионов получил специальную награду

Лига Чемпионов
Обновлено

Криштиану вновь пополнил свою коллекцию наград

Роналду на жеребьевке Лиги чемпионов получил специальную награду

УЄФА

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Сегодня, 29 августа, в Монако состоялась жеребьевка Лиги чемпионов сезона 2024/25.

Легендарный Криштиану Роналду приехал из Саудовской Аравии для участия в розыгрыше. Президент УЕФА Александер Чеферин вручил футболисту специальную награду как лучшему бомбардиру в истории Лиги чемпионов, где он забил 140 голов за свою карьеру.

Чеферин спросил Роналду, может ли он снова сыграть в Лиге чемпионов УЕФА. Форвард ответил, что все возможно.

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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