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Судаков: Немного в шоке от нового формата ЛЧ, до последнего не понимал, что происходит

Лига Чемпионов
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Шахтер получил соперников по новому формату Лиги чемпионов

Судаков: Немного в шоке от нового формата ЛЧ, до последнего не понимал, что происходит

Фото - Шахтар

Новина українською

Хавбек "Шахтера" Георгий Судаков оценил результаты жеребьевку основного этапа Лиги чемпионов, где "горнякам" в соперники выпали "Бавария", "Боруссия Дортмунд", "Аталанта", "Арсенал", "Янг Бойз", "ПСВ", "Брест" и "Болонья".

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"Легких соперников не будет. Кстати, я мечтал сыграть на стадионе "Боруссии Дортмунд". А еще на стадионе "Арсенала", так что сразу две мечты осуществятся. Еще хотел "Бенфику", чтобы с Анатолием Трубиным. Александру Зинченко, думаю, напишу сейчас по этому поводу.

Новый формат ЛЧ? Немного в шоке, до последнего не понимал, что происходит. Тут намного проще, что компьютер выбирает сразу, а не надо ждать. Я тут почти ни с кем не играл.

Выпала и "Бавария", и "Боруссия Дортмунд", и "Арсенал" – со всеми интересно", – сказал Судаков.

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Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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