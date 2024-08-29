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Судаков: Немного в шоке от нового формата ЛЧ, до последнего не понимал, что происходит
Шахтер получил соперников по новому формату Лиги чемпионов
Фото - Шахтар
Хавбек "Шахтера" Георгий Судаков оценил результаты жеребьевку основного этапа Лиги чемпионов, где "горнякам" в соперники выпали "Бавария", "Боруссия Дортмунд", "Аталанта", "Арсенал", "Янг Бойз", "ПСВ", "Брест" и "Болонья".
"Легких соперников не будет. Кстати, я мечтал сыграть на стадионе "Боруссии Дортмунд". А еще на стадионе "Арсенала", так что сразу две мечты осуществятся. Еще хотел "Бенфику", чтобы с Анатолием Трубиным. Александру Зинченко, думаю, напишу сейчас по этому поводу.
Новый формат ЛЧ? Немного в шоке, до последнего не понимал, что происходит. Тут намного проще, что компьютер выбирает сразу, а не надо ждать. Я тут почти ни с кем не играл.
Выпала и "Бавария", и "Боруссия Дортмунд", и "Арсенал" – со всеми интересно", – сказал Судаков.
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