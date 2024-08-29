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Пушич – о жребии ЛЧ: Слышал такое мнение, что 8 очков хватит, чтобы пройти в следующую стадию
Первые впечатления Марино
shakhtar.com
Корреспондент UA-Футбол Эдуард Кинзерский побывал на жеребьевке основного раунда ЛЧ-2024/25 и воспользовался возможностью задать несколько вопросов главному тренеру "Шахтера" Марино Пушичу.
– Изменится ли график предсезонной подготовки команды на зимних сборах? Ведь два поединка Лиги чемпионов пройдут в январе...
– Да, придется внедрить совсем другую подготовку к сезону, значительно сократить отпуск. Но это и хорошо, потому что выведет моих игроков из зоны комфорта.
– Сколько очков планируете набрать?
– Слышал такое мнение, что 8 очков хватит, чтобы пройти в следующую стадию. Ну, что ж – в прошлом розыгрыше ЛЧ мы набрали 9 очков, хотя от нас этого и не ждали.
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