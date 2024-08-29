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Пушич – о жребии ЛЧ: Слышал такое мнение, что 8 очков хватит, чтобы пройти в следующую стадию

Лига Чемпионов
Обновлено

Первые впечатления Марино

Пушич – о жребии ЛЧ: Слышал такое мнение, что 8 очков хватит, чтобы пройти в следующую стадию

shakhtar.com

Эдуард Кинзерский Автор UA-Футбол
Новина українською

Корреспондент UA-Футбол Эдуард Кинзерский побывал на жеребьевке основного раунда ЛЧ-2024/25 и воспользовался возможностью задать несколько вопросов главному тренеру "Шахтера" Марино Пушичу.

– Изменится ли график предсезонной подготовки команды на зимних сборах? Ведь два поединка Лиги чемпионов пройдут в январе...

– Да, придется внедрить совсем другую подготовку к сезону, значительно сократить отпуск. Но это и хорошо, потому что выведет моих игроков из зоны комфорта.

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– Сколько очков планируете набрать?

– Слышал такое мнение, что 8 очков хватит, чтобы пройти в следующую стадию. Ну, что ж – в прошлом розыгрыше ЛЧ мы набрали 9 очков, хотя от нас этого и не ждали.

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Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
29.08.2024 в 21:32
дурак думкой богатеет
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0
3
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Комментарии 4
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жажа_the_best (Харьков)
29.08.2024 в 21:32
дурак думкой богатеет
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0
3
avatar
Просто Квашин (Харків)
29.08.2024 в 22:31
...очко своє затули... бо смердить на всю округу... педик престрілий...
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0
0
alex.belogubko (одесса)
29.08.2024 в 21:15
не потяните
sticker
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0
2
aleks68
29.08.2024 в 21:21
sticker
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2
1

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