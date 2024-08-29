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Бондарь: Самый сильный соперник по Лиге чемпионов, наверное, Арсенал
Прошла жеребьевка Лиги чемпионов в новом формате
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь оценил результаты жеребьевку основного этапа Лиги чемпионов, где "горнякам" в соперники выпали "Бавария", "Боруссия Дортмунд", "Аталанта", "Арсенал", "Янг Бойз", "ПСВ", "Брест" и "Болонья".
"Попались сильные команды, и будет интересно показать себя именно против них. Кроме того, есть новые команды, так что будет интересно. Самый сильный, наверное, "Арсенал". Поняли, что теперь будет 8 матчей на этом этапе, но 6 пройдут до декабря, как и было раньше, а потом еще два в январе.
Думаю, это интересно, новый формат тоже интересно. "Боруссия Дортмунд" и "Бавария"? Нам тяжело даются немецкие соперники, но из первой корзины там все такие соперники, которые обычно свои чемпионаты выигрывают. Это все гранды, легко не будет.
Календарь? Если мы хотим быть лучшими, то нужно брать пример с топ-чемпионатов. Есть команды, которые и в новый год играют, и через два дня на третий. Нужно привыкать к такому темпу. УПЛ завершится в декабре и, наверное, будет какой-то отпуск", – сказал Бондарь.
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