Вирт: Шахтер не убедительно выглядит даже в УПЛ, поэтому сложно сказать, чего от команды ждать в ЛЧ

Бывший игрок национальной сборной Украины и " Шахтера " Юрий Вирт оценил результаты жеребьевку основного этапа Лиги чемпионов, где "горнякам" в соперники выпали "Бавария", "Боруссия Дортмунд", "Аталанта", "Арсенал", "Янг Бойз", "ПСВ", "Брест" и "Болонья".

"К сожалению, пока "Шахтер" не убедительно выглядит даже на внутренней арене, поэтому сложно сказать, чего можно ожидать от "горняков" в Лиге чемпионов. Тем более что соперники достались очень грозные: "Арсенал", "Аталанта", а с немецкими клубами у дончан всегда были проблемы.

Остается надеяться, что тренерский штаб Шахтера хорошо поработал над исправлением ошибок, особенно в линии обороны, и к еврокубковым баталиям "горняки" подойдут во всеоружии. А в том, что два последние тура пройдут в конце января, не вижу ничего страшного. Еще достаточно времени, чтобы внести коррективы в планы зимней подготовки.

Тем не менее буду осторожным в прогнозах. Если "Шахтер" выйдет из группы, это будет огромным достижением", - сказал Вирт.