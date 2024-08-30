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Вирт: Шахтер не убедительно выглядит даже в УПЛ, поэтому сложно сказать, чего от команды ждать в ЛЧ

Лига Чемпионов

Перспективы горняков в нынешнем сезоне пока что туманны

Вирт: Шахтер не убедительно выглядит даже в УПЛ, поэтому сложно сказать, чего от команды ждать в ЛЧ

nkveres.com

Новина українською

Бывший игрок национальной сборной Украины и "Шахтера" Юрий Вирт оценил результаты жеребьевку основного этапа Лиги чемпионов, где "горнякам" в соперники выпали "Бавария", "Боруссия Дортмунд", "Аталанта", "Арсенал", "Янг Бойз", "ПСВ", "Брест" и "Болонья".

"К сожалению, пока "Шахтер" не убедительно выглядит даже на внутренней арене, поэтому сложно сказать, чего можно ожидать от "горняков" в Лиге чемпионов. Тем более что соперники достались очень грозные: "Арсенал", "Аталанта", а с немецкими клубами у дончан всегда были проблемы.

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Остается надеяться, что тренерский штаб Шахтера хорошо поработал над исправлением ошибок, особенно в линии обороны, и к еврокубковым баталиям "горняки" подойдут во всеоружии. А в том, что два последние тура пройдут в конце января, не вижу ничего страшного. Еще достаточно времени, чтобы внести коррективы в планы зимней подготовки.

Тем не менее буду осторожным в прогнозах. Если "Шахтер" выйдет из группы, это будет огромным достижением", - сказал Вирт.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Kondor (Веселе)
30.08.2024 в 00:18
Не дождесся!
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Комментарии 1
Kondor (Веселе)
30.08.2024 в 00:18
Не дождесся!
Ответить
1
0

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