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Вирт: Шахтер не убедительно выглядит даже в УПЛ, поэтому сложно сказать, чего от команды ждать в ЛЧ
Перспективы горняков в нынешнем сезоне пока что туманны
nkveres.com
Бывший игрок национальной сборной Украины и "
"К сожалению, пока "Шахтер" не убедительно выглядит даже на внутренней арене, поэтому сложно сказать, чего можно ожидать от "горняков" в Лиге чемпионов. Тем более что соперники достались очень грозные: "Арсенал", "Аталанта", а с немецкими клубами у дончан всегда были проблемы.
Остается надеяться, что тренерский штаб Шахтера хорошо поработал над исправлением ошибок, особенно в линии обороны, и к еврокубковым баталиям "горняки" подойдут во всеоружии. А в том, что два последние тура пройдут в конце января, не вижу ничего страшного. Еще достаточно времени, чтобы внести коррективы в планы зимней подготовки.
Тем не менее буду осторожным в прогнозах. Если "Шахтер" выйдет из группы, это будет огромным достижением", - сказал Вирт.
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