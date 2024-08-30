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Вацко: У Шовковского эта команда куражная. Бегут, топчут, прессингуют, создают моменты

Лига Чемпионов
Обновлено

Комментатору нравится, как изменилось Динамо под руководством СаШо

Вацко: У Шовковского эта команда куражная. Бегут, топчут, прессингуют, создают моменты

instagram.com/v.vatsko

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Виктор Вацко поделился впечатлением от дуэли киевлян с "Ред Буллом".

“От игры этого “Динамо”, в частности против “Зальцбурга”, у меня очень приятное послевкусие осталось. Возможно, потому что я "Зальцбург" высоко оцениваю как клуб, как структуру, как систему.

По прибыли от трансферов за последние 10 лет – это третий клуб Европы после "Бенфики" и "Аякса". 463 млн евро они заработали".

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"Динамо" вполне могло проходить "Зальцбург". Киевляне мне очень понравились и в первом матче, и во втором. Возможно, это из-за контраста "Динамо" Луческу – скучный, осторожный, защитный.

А у Шовковского эта команда куражная. Бегут, топчут, прессингуют, создают моменты. "Динамо" по остроте обыграло австрийцев. Но уровень ЛЧ потому и высок, потому что ошибок здесь не прощают.

"Динамо" проиграло это противостояние именно в первом матче. Доминировали, нагнетали, моменты создавали. Ярмоленко имел отличный шанс. А "Зальцбург" забил с первого же момента", – заявил журналист.

Сегодня вице-чемпион УПЛ узнает соперников в Лиге Европы.

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Виктор Вацко Динамо (Киев)
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Источник:
Вацко Livе
Опубликовал: Александр Симченко
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