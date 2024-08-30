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Вацко: У Шовковского эта команда куражная. Бегут, топчут, прессингуют, создают моменты
Комментатору нравится, как изменилось Динамо под руководством СаШо
instagram.com/v.vatsko
Виктор Вацко поделился впечатлением от дуэли киевлян с "Ред Буллом".
“От игры этого “Динамо”, в частности против “Зальцбурга”, у меня очень приятное послевкусие осталось. Возможно, потому что я "Зальцбург" высоко оцениваю как клуб, как структуру, как систему.
По прибыли от трансферов за последние 10 лет – это третий клуб Европы после "Бенфики" и "Аякса". 463 млн евро они заработали".
"Динамо" вполне могло проходить "Зальцбург". Киевляне мне очень понравились и в первом матче, и во втором. Возможно, это из-за контраста "Динамо" Луческу – скучный, осторожный, защитный.
А у Шовковского эта команда куражная. Бегут, топчут, прессингуют, создают моменты. "Динамо" по остроте обыграло австрийцев. Но уровень ЛЧ потому и высок, потому что ошибок здесь не прощают.
"Динамо" проиграло это противостояние именно в первом матче. Доминировали, нагнетали, моменты создавали. Ярмоленко имел отличный шанс. А "Зальцбург" забил с первого же момента", – заявил журналист.
Сегодня вице-чемпион УПЛ узнает соперников в Лиге Европы.
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