Вацко: У Шовковского эта команда куражная. Бегут, топчут, прессингуют, создают моменты

Виктор Вацко поделился впечатлением от дуэли киевлян с "Ред Буллом".

“От игры этого “Динамо”, в частности против “Зальцбурга”, у меня очень приятное послевкусие осталось. Возможно, потому что я "Зальцбург" высоко оцениваю как клуб, как структуру, как систему.

По прибыли от трансферов за последние 10 лет – это третий клуб Европы после "Бенфики" и "Аякса". 463 млн евро они заработали".