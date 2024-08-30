  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Пушич: Единственное, что могу пообещать – желание и настрой на максимум. Игры в январе – это возможность выйти из зоны комфорта
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пушич: Единственное, что могу пообещать – желание и настрой на максимум. Игры в январе – это возможность выйти из зоны комфорта

Лига Чемпионов

Тренер Шахтера не спешит делать громкие заявления

Пушич: Единственное, что могу пообещать – желание и настрой на максимум. Игры в январе – это возможность выйти из зоны комфорта

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Марино Пушич прокомментировал жеребьевку главного евротурнира.

“Когда речь идет о жеребьевке Лиги чемпионов, то не приходится говорить об успешном или неудачном жребии. Прежде всего, я действительно горжусь тем, что мы достигли этого уровня, что сможем показать себя и проверить собственные силы в таком турнире. Конечно, там нет слабых оппонентов.

Для нас это прекрасная возможность заявить о себе как о сильной команде на весь мир. У нас отличные воспоминания о прошлогодней кампании в ЛЧ".

Читайте также"Пушич слабый тренер или нет? Трудно делать выводы". Леоненко – о кризисе в Шахтере

"Наша цель – побеждать в каждой игре. И до матча не бывает ситуации, что нет шансов. Как вы можете вспомнить нашу предыдущую кампанию, мы можем бороться и мы будем бороться.

Зимняя пауза будет отличаться от привычной за предыдущие годы: в начале января мы начнем готовиться, чтобы подойти в оптимальной форме к двум матчам. Для меня, как для тренера, это не так сложно, ведь я уже привык и имею такой опыт. Но обстоятельства и отсутствие матчей чемпионата в это время – это будет сложно. Впрочем, это отличная возможность выйти из зоны комфорта.

В прошлом сезоне нам удалось заработать девять очков, что я считаю невероятным достижением. Единственное, что я могу пообещать – это желание и настрой каждый раз на максимум. Это наш стиль, наше отношение и наша философия игры", – заявил тренер.

1-й тур состоится 17-19 сентября.

По теме
yellow-arrow
Украинские команды в топ-10 по количеству выходов в основной этап ЛЧ
yellow-arrow
Вацко: У Шовковского эта команда куражная. Бегут, топчут, прессингуют, создают моменты
yellow-arrow
Вирт: Шахтер не убедительно выглядит даже в УПЛ, поэтому сложно сказать, чего от команды ждать в ЛЧ
Шахтер (Донецк) Марино Пушич
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Офіційний сайт "Шахтаря"
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Серпень (Voznesensk)
30.08.2024 в 06:03
Розрахунок УЄФА показує, що для потрапляння в 16 достатньо 7,6 очка, тобто округляємо = 8. Минулого року набрали 9. Перемога в Антверпені 3:2 - заслуга Ван Леувена (а вона була визначальною). Перемога над Барселоною - була дивна гра Барси без жодного удару в створ воріт. Остання перемога над Антверпеном - це те, що автори нової ідеї ЛЧ називають "мертва гра" - Антверпен уже фактично був без шансів. Далі був перехід до ЛЄ і ганебна поразка від кризового на той час Марселя. Де заслуга Пушича? Прикинемо: які очки реально взяти? Теоретично можна було б в іграх з Брестом і Болонью (дуже теоретично, бо обидві ці команди минулого сезону в своїх чемпах грали фантастично - це нова хвиля Європи: Жирона, Баєр, Олімпіакос, Брест, Болонья). Та головне тут, що ці ігри припадають на 21 і 29 січня. Для наших команд - це шансів близько нуля. Баварія, Боруссія, Аталанта (володар ЛЄ, між іншим), Арсенал - реально нуль очків. Залишаються Янг Бойз (26 листопада) і ПСВ (10 грудня) - якісь очки можна було б взяти. Теоретично в сумі можна було б отримати омріяні 8 очок, якщо вигравати у Янг Бойз і ПСВ + по нічейці з Брестом і Болонью. Але! Де гра Шахтаря? Відсутня тактична схема, поперечка з частими пасами назад, імпотентна атака і провальна оборона. Гравці витають у мріях про перехід в Європу, а по факту цілий рік деградують. Деградують всі! Я вболівальник ШД з 1960 року і мені боляче спостерігати за цією порнухою. В радянські часи Шахтар завжди відзначався потужною, вольовою грою. Ніколи ті команди не розмазуали соплі по полю! Не страждали імпотенцією! Уже в більш недалекі роки Шахтар грав цікаво і мобільно. Що зараз? Безсистемна метушня, гра назад, безвільна імпотенція. Вже рік відбувається негативний, від'ємний "розвиток". Доки ми будемо змушені терпіти таке знущання? Причина - очевидна: тренер. Краще була б його відсутність.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
Серпень (Voznesensk)
30.08.2024 в 06:03
Розрахунок УЄФА показує, що для потрапляння в 16 достатньо 7,6 очка, тобто округляємо = 8. Минулого року набрали 9. Перемога в Антверпені 3:2 - заслуга Ван Леувена (а вона була визначальною). Перемога над Барселоною - була дивна гра Барси без жодного удару в створ воріт. Остання перемога над Антверпеном - це те, що автори нової ідеї ЛЧ називають "мертва гра" - Антверпен уже фактично був без шансів. Далі був перехід до ЛЄ і ганебна поразка від кризового на той час Марселя. Де заслуга Пушича? Прикинемо: які очки реально взяти? Теоретично можна було б в іграх з Брестом і Болонью (дуже теоретично, бо обидві ці команди минулого сезону в своїх чемпах грали фантастично - це нова хвиля Європи: Жирона, Баєр, Олімпіакос, Брест, Болонья). Та головне тут, що ці ігри припадають на 21 і 29 січня. Для наших команд - це шансів близько нуля. Баварія, Боруссія, Аталанта (володар ЛЄ, між іншим), Арсенал - реально нуль очків. Залишаються Янг Бойз (26 листопада) і ПСВ (10 грудня) - якісь очки можна було б взяти. Теоретично в сумі можна було б отримати омріяні 8 очок, якщо вигравати у Янг Бойз і ПСВ + по нічейці з Брестом і Болонью. Але! Де гра Шахтаря? Відсутня тактична схема, поперечка з частими пасами назад, імпотентна атака і провальна оборона. Гравці витають у мріях про перехід в Європу, а по факту цілий рік деградують. Деградують всі! Я вболівальник ШД з 1960 року і мені боляче спостерігати за цією порнухою. В радянські часи Шахтар завжди відзначався потужною, вольовою грою. Ніколи ті команди не розмазуали соплі по полю! Не страждали імпотенцією! Уже в більш недалекі роки Шахтар грав цікаво і мобільно. Що зараз? Безсистемна метушня, гра назад, безвільна імпотенція. Вже рік відбувається негативний, від'ємний "розвиток". Доки ми будемо змушені терпіти таке знущання? Причина - очевидна: тренер. Краще була б його відсутність.
Ответить
0
0
Acsakal (Kharkiv)
30.08.2024 в 05:39
Краще було б пообіцяти нормальну гру.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости