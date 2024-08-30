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Пушич: Единственное, что могу пообещать – желание и настрой на максимум. Игры в январе – это возможность выйти из зоны комфорта
Тренер Шахтера не спешит делать громкие заявления
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Марино Пушич прокомментировал жеребьевку главного евротурнира.
“Когда речь идет о жеребьевке Лиги чемпионов, то не приходится говорить об успешном или неудачном жребии. Прежде всего, я действительно горжусь тем, что мы достигли этого уровня, что сможем показать себя и проверить собственные силы в таком турнире. Конечно, там нет слабых оппонентов.
Для нас это прекрасная возможность заявить о себе как о сильной команде на весь мир. У нас отличные воспоминания о прошлогодней кампании в ЛЧ".
"Наша цель – побеждать в каждой игре. И до матча не бывает ситуации, что нет шансов. Как вы можете вспомнить нашу предыдущую кампанию, мы можем бороться и мы будем бороться.
Зимняя пауза будет отличаться от привычной за предыдущие годы: в начале января мы начнем готовиться, чтобы подойти в оптимальной форме к двум матчам. Для меня, как для тренера, это не так сложно, ведь я уже привык и имею такой опыт. Но обстоятельства и отсутствие матчей чемпионата в это время – это будет сложно. Впрочем, это отличная возможность выйти из зоны комфорта.
В прошлом сезоне нам удалось заработать девять очков, что я считаю невероятным достижением. Единственное, что я могу пообещать – это желание и настрой каждый раз на максимум. Это наш стиль, наше отношение и наша философия игры", – заявил тренер.
1-й тур состоится 17-19 сентября.
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