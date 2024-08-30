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Украинские команды в топ-10 по количеству выходов в основной этап ЛЧ
Все благодаря Шахтеру и Динамо
Фото: ФК Динамо Київ
Украинские гранды 37 раз участвовали в основном раунде главного клубного евротурнира. Это 9-й показатель в соответствующем рейтинге.
В первой пятерке представители топ-5 лиг. Команды Ла Лиги делали это 113 раз, АПЛ – 108, тройку замыкает Италия (100).
Уже в ближайшие годы Украина может покинуть топ-10 – Турция и Греция очень близко (34). 12-е место занимает Бельгия, чьи коллективы также могут сократить расстояние в будущем по этому показателю (30).
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Источник:Kamil Rogólski
Опубликовал: Александр Симченко
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