  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Нойер: Матч с Шахтёром в ЛЧ станет для меня особенным
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нойер: Матч с Шахтёром в ЛЧ станет для меня особенным

Лига Чемпионов

На то есть причина

Нойер: Матч с Шахтёром в ЛЧ станет для меня особенным

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер поделился ожиданиями от встреч с будущими соперниками в основном турнире Лиги чемпионов.

Согласно результатам вчерашней жеребьевки, мюнхенцы сыграют на этой стадии с "ПСЖ" (дома), "Барселоной" (на выезде), "Бенфикой" (дома), "Шахтером" (на выезде), "Динамо" Загреб (дома), "Фейеноордом" (на выезде), "Слованом" (дома) и "Астон Виллой" (на выезде).

"Это будут очень захватывающие матчи против отличных соперников. Но мы вступаем в новый сезон лиги с уверенностью в том, что автоматически пройдем квалификацию. Мы хотим показать, как противостоим другим командам и как мы можем побеждать, особенно в играх против команд из первой корзины.

"Барселона" и "ПСЖ" хорошо начали сезон. Мы снова встретимся с Ханси Фликом и его тренерским штабом - с нетерпением ждем этого, особенно на выезде в Барселоне.

"Шахтёр" - это команда, которая уже много лет участвует в Лиге чемпионов. Игра пройдет у меня дома в Гельзенкирхене (родной город Нойера - прим.), поэтому будет очень особенной.

"Бенфика» - очень сильная команда, которая в последние годы часто демонстрирует, что всегда способна выйти в плей-офф.

Кроме того, у нас уже есть опыт игры с "Загребом". "Слован", безусловно, получит заряд бодрости, пройдя через квалификацию.

Что касается "Астон Виллы", то наши английские парни будут особенно рады возможности сыграть в Англии", - цитирует Мануэля пресс-служба "Баварии".

По теме
yellow-arrow
Украинские команды в топ-10 по количеству выходов в основной этап ЛЧ
yellow-arrow
Пушич: Единственное, что могу пообещать – желание и настрой на максимум. Игры в январе – это возможность выйти из зоны комфорта
yellow-arrow
Вацко: У Шовковского эта команда куражная. Бегут, топчут, прессингуют, создают моменты
Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер Лига чемпионов Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Bayern
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости