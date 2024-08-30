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Бондаренко: Зинченко будет рад, что Арсеналу выпал Шахтер

Лига Чемпионов

Хавбек "горняков" - о жеребьевке общего этапа Лиги чемпионов

Бондаренко: Зинченко будет рад, что Арсеналу выпал Шахтер

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Атакующий полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко поделился мыслями после жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов.

Напомним, "горнякам" в соперники выпали "Бавария", "Боруссия" Дортмунд, "Аталанта", "Арсенал", "Янг Бойз", "ПСВ", "Брест" и "Болонья".

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О командах из первой корзины

"ПСЖ. Почему? Не знаю. Почему-то хотелось ПСЖ".

О сильнейшем оппоненте

"Арсенал на выезде".

О дуэли с "Арсеналом", за который выступает воспитанник "Шахтера" Александр Зинченко

"Не писал Зинченко? Да нет, но я думаю, что он будет рад, что выпал "Шахтер" и сможет сыграть против родной команды", - рассказал Бондаренко.

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Шахтер (Донецк) Артем Бондаренко
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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storm_ua (Николаев)
30.08.2024 в 13:34
Да там все рады, самая слабая команда турнира попалась им . Легкие 3 очка.
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Комментарии 1
storm_ua (Николаев)
30.08.2024 в 13:34
Да там все рады, самая слабая команда турнира попалась им . Легкие 3 очка.
Ответить
0
1

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