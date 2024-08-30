Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бондаренко: Зинченко будет рад, что Арсеналу выпал Шахтер
Хавбек "горняков" - о жеребьевке общего этапа Лиги чемпионов
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Атакующий полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко поделился мыслями после жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов.
Напомним, "горнякам" в соперники выпали "Бавария", "Боруссия" Дортмунд, "Аталанта", "Арсенал", "Янг Бойз", "ПСВ", "Брест" и "Болонья".
О командах из первой корзины
"ПСЖ. Почему? Не знаю. Почему-то хотелось ПСЖ".
О сильнейшем оппоненте
"Арсенал на выезде".
О дуэли с "Арсеналом", за который выступает воспитанник "Шахтера" Александр Зинченко
"Не писал Зинченко? Да нет, но я думаю, что он будет рад, что выпал "Шахтер" и сможет сыграть против родной команды", - рассказал Бондаренко.
Популярное сейчас
- "Они не выжили бы даже во втором дивизионе Испании". Бетис – Кривбасс. Обзор послематчевой испанской прессы
- Безуглая: F-16 был сбит комплексом ПВО Patriot из-за дискоординации между подразделениями
- Таблица коэффициентов. Украина заходит в осень 21-й. И снизу еще поджимают
- Все команды узнали соперников. Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов 2024/25
- Защитник Динамо станет отцом. Дочь Игоря Суркиса объявила о беременности. ФОТО
- За кольцом в Нью-Йорк. Жених Магучих рассказал о начале отношений с олимпийской чемпионкой. ФОТО
Комментарии 1