Бондаренко: Зинченко будет рад, что Арсеналу выпал Шахтер

Атакующий полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко поделился мыслями после жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов.

Напомним, "горнякам" в соперники выпали "Бавария", "Боруссия" Дортмунд, "Аталанта", "Арсенал", "Янг Бойз", "ПСВ", "Брест" и "Болонья".

О командах из первой корзины

"ПСЖ. Почему? Не знаю. Почему-то хотелось ПСЖ".

О сильнейшем оппоненте

"Арсенал на выезде".

О дуэли с "Арсеналом", за который выступает воспитанник "Шахтера" Александр Зинченко

"Не писал Зинченко? Да нет, но я думаю, что он будет рад, что выпал "Шахтер" и сможет сыграть против родной команды", - рассказал Бондаренко.