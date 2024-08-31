Начнет – в Болонье, завершит – в Дортмунде. Шахтер опубликовал календарь основного раунда ЛЧ

В прошлый четверг в Монако состоялась жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов сезона 24/25. Сегодня стал известен календарь "Шахтера" – единственной украинской команды, сыграющей на этом этапе.

Начнут горняки 18 сентября выездом в Италию, где сыграют с “Болоньей”. Завершат же в Дортмунде – на "Вестфаленштадионе" против "Боруссии" 29 января уже в следующем году.

В общем, календарь выглядит следующим образом:

Напомним, что свои номинально домашние матчи "Шахтер" будет проводить в немецком Гельзенкирхене на стадионе "Фельтинс-Арена". В прошлом году дончане играли в Гамбурге.