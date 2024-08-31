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Начнет – в Болонье, завершит – в Дортмунде. Шахтер опубликовал календарь основного раунда ЛЧ
Матчи с сентября по январь
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
В прошлый четверг в Монако состоялась жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов сезона 24/25. Сегодня стал известен календарь "Шахтера" – единственной украинской команды, сыграющей на этом этапе.
Начнут горняки 18 сентября выездом в Италию, где сыграют с “Болоньей”. Завершат же в Дортмунде – на "Вестфаленштадионе" против "Боруссии" 29 января уже в следующем году.
В общем, календарь выглядит следующим образом:
Напомним, что свои номинально домашние матчи "Шахтер" будет проводить в немецком Гельзенкирхене на стадионе "Фельтинс-Арена". В прошлом году дончане играли в Гамбурге.
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