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Аналитики Football Meets Data считают Шахтер одной из самых слабых команд основного этапа ЛЧ
Горняков не видят в стыках
shakhtar.com
Специалисты платформы Football Meets Data, специализирующейся на статистике, провели 10 тысяч симуляций, чтобы определить вероятный вариант таблицы после восьми матчей.
Достоверность финиша донецкого клуба в диапазоне 9-24 места равна только 25%. Столько же у "Црвены Звезды". Хуже шансы только у братиславского "Слована" – 9%. Чуть оптимистичнее ситуация у "Янг Бойз" (30%), "Штурма" (33%) и загребского "Динамо" (35%). Значительно больше перспектив у пражской "Спарты" (48%), "Бреста" и "Брюгге" (51%).
Относительно попадания в топ-8 у "оранжево-черных" практически нет шансов. Результат симуляций показал 2%.
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