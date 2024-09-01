Аналитики Football Meets Data считают Шахтер одной из самых слабых команд основного этапа ЛЧ

Специалисты платформы Football Meets Data, специализирующейся на статистике, провели 10 тысяч симуляций, чтобы определить вероятный вариант таблицы после восьми матчей.

Достоверность финиша донецкого клуба в диапазоне 9-24 места равна только 25%. Столько же у "Црвены Звезды". Хуже шансы только у братиславского "Слована" – 9%. Чуть оптимистичнее ситуация у "Янг Бойз" (30%), "Штурма" (33%) и загребского "Динамо" (35%). Значительно больше перспектив у пражской "Спарты" (48%), "Бреста" и "Брюгге" (51%).

Относительно попадания в топ-8 у "оранжево-черных" практически нет шансов. Результат симуляций показал 2%.