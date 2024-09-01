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Аналитики Football Meets Data считают Шахтер одной из самых слабых команд основного этапа ЛЧ

Лига Чемпионов

Горняков не видят в стыках

Аналитики Football Meets Data считают Шахтер одной из самых слабых команд основного этапа ЛЧ

shakhtar.com

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Специалисты платформы Football Meets Data, специализирующейся на статистике, провели 10 тысяч симуляций, чтобы определить вероятный вариант таблицы после восьми матчей.

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Достоверность финиша донецкого клуба в диапазоне 9-24 места равна только 25%. Столько же у "Црвены Звезды". Хуже шансы только у братиславского "Слована" – 9%. Чуть оптимистичнее ситуация у "Янг Бойз" (30%), "Штурма" (33%) и загребского "Динамо" (35%). Значительно больше перспектив у пражской "Спарты" (48%), "Бреста" и "Брюгге" (51%).

Относительно попадания в топ-8 у "оранжево-черных" практически нет шансов. Результат симуляций показал 2%.

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Источник:
Football Meets Data
Опубликовал: Александр Симченко
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