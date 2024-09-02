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Суркис: Было важно для наших ребят, которые воюют, чтобы Динамо обыграло нелюдей, которые ездят в Россию

Лига Чемпионов

Президент "Динамо" рассказал о матчах с "Партизаном"

Суркис: Было важно для наших ребят, которые воюют, чтобы Динамо обыграло нелюдей, которые ездят в Россию

Фото: facebook.com/fcdynamoua

Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал выступление киевского клуба в квалификации Лиги чемпионов.

- Мне понравилось, как ребята подошли к матчам квалификации Лиги чемпионов. Обыграли непростую команду ("Партизан" – прим.). Это был, скорее, не футбольный, а политический матч, мы все это понимаем. Это было важно для наших ребят, которые воюют, чтобы мы обыграли этих нелюдей, которые ездят в Россию, играют там какие-то матчи в то время, когда гибнут наши дети, женщины и воины. Это было важно.

Мы обыграли их 9:1 (по сумме 2 матчей – прим.), настроение у ребят было хорошее. Затем обыграли "Рейнджерс", а затем был "Зальцбург", хорошая команда, где собраны игроки, которые стоят 15-20 миллионов.

Я понимаю, что в футболе есть везение, а есть невезение. Нам в этих матчах не повезло. Мы могли и обязаны были их пройти.

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- Чем "Зальцбург" лучше "Динамо", если они смогли пройти?

- Они ничем не лучше, они младше многих наших более опытных игроков. Если бы Ярмоленко воспользовался возможностью в первом матче забить гол, а он хотел забить этот мяч. Шапаренко мог забить в концовке, за 13 минут до конца.

Мы видели матч "Эвертона" (против "Борнмута" – прим.), который перевернули за 8 минут. В футболе бывает разное, но мы не прошли. Будем стараться достойно играть в Лиге Европы, - сказал Суркис.

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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Алина Ерофеева
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