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Кварцяный: Ахметов доверил управление Палкину и Срне, а они взяли курс не на развитие Шахтера, а на продажу футболистов
Известный украинский тренер не верит в успех Шахтера в нынешней ЛЧ
shakhtar.com
Известный украинский тренер Виталий Кварцяный оценил шансы "
"Со стороны кажется, что в "Шахтере" все всем довольны. Президент клуба доверил управление Палкину и Срне. Но они избрали путь не на развитие "Шахтера", а на трансферную политику и продажу футболистов.
Также "Шахтер" берет тренеров, которые не могут донести свои идеи до футболистов. Вот Луческу мог это сделать, у него был авторитет!
Кроме того, у "Шахтера" нет мощи и атлетизма, поэтому мне страшно представить, как они будут играть в Европе. Даже в Украине "горняки" сейчас мучаются. Мне кажется, в нынешней Лиге чемпионов – это будет бледная тень "Шахтера", который мы знали раньше", - сказал Кварцяный.
Напомним, что "горнякам" в соперники по основному раунду Лиги чемпионов-2024/25 выпали "Бавария", "Боруссия Дортмунд", "Аталанта", "Арсенал", "Янг Бойз", "ПСВ", "Брест" и "Болонья".
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