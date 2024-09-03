Судаков: В ЛЧ хотел сыграть с Боруссией на выезде. Еще с Арсеналом, Ливерпулем и ПСЖ

Хавбек " Шахтера " Георгий Судаков в эфире ТаТоТаке оценил результаты жеребьевку основного этапа Лиги чемпионов, где "горнякам" в соперники выпали "Бавария", "Боруссия Дортмунд", "Аталанта", "Арсенал", "Янг Бойз", "ПСВ", "Брест" и "Болонья".

– Я думаю, что в Лиге чемпионов никого нельзя делить на какие-то сильные или более слабые команды. Конечно, что 3-я и 4-я корзина – все понимают, что это команды ниже, скажем так, уровня, но это Лига чемпионов, здесь ты можешь ожидать от любой команды какого-то фурора.

Я уверен, "Болонья", занявшая 4-е место, если не ошибаюсь, в чемпионате Италии (на самом деле 5-е – прим.), в чрезвычайно сильном чемпионате, тот самый "Брест" – это очень сильные соперники. Поэтому нельзя кого отдельно выделить, что кто-то слабее, кто-то сильнее. В Лиге чемпионов это не проходит.

– У вас были какие-то пожелания, с кем вы хотели бы сыграть?

– Если честно, я хотел сыграть с "Боруссией" – именно на выезде, потому что там атмосфера невероятная. Хотел играть с "Арсеналом". Еще с "Ливерпулем" хотел сыграть – может, в следующем уже году выйдет, может, в плей-офф. И "ПСЖ". Это те команды, с которыми я никогда не играл и хотел бы встретиться.

– Криштиану Роналду сказал в интервью, что когда он слышал гимн Лиги чемпионов, то моментально включался. Мы можем говорить, что этот гимн, может быть, включает вас больше и быстрее, чем, например, какие-то звуки в УПЛ?

– Я только что сидел на стуле и услышал гимн Лиги чемпионов – у меня сразу мурашки. Полторы минуты был гимн – у меня полторы минуты были мурашки, от первой до последней секунды. Даже жена это увидела.

Поэтому, наверное, это та музыка, которую просто нельзя передать. Это такие эмоции, которые ты не можешь передать, вообще, что и как оно работает.

– Вам придется много матчей сыграть в Германии – уже понятно, что минимум 5. Шпрехен зе дойч?

– Ноу, еще ноу.

– А как с английским?

– Я работаю. Конечно, наверное, я думал, что у меня будет прогресс немного быстрее, но когда у меня есть свободное время, то хочу добавлять в этом аспекте,