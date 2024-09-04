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Лапорта: Суперлига помогла УЕФА улучшить формат Лиги чемпионов
Президент Барселоны подчеркнул положительное влияние проекта на главный евротурнир
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Joan Valls/Urbanandsport /NurPhoto
Жоан Лапорта высказался о влиянии Европейской Суперлиги на обновленную Лигу чемпионов.
“Суперлига не изменила своих позиций. Это помогло УЕФА улучшить формат Лиги чемпионов. Я счастлив из-за нового формата и того, что впереди будет еще больше матчей, которыми можно наслаждаться”, — приводит слова функционера официальный аккаунт каталонского клуба в соцсети Х.
В апреле 2021 года руководители ряда европейских клубов официально подтвердили создание Суперлиги. Новый турнир был основан 12 клубами. Ожидалось, что к ним присоединятся еще три. Эти команды должны были стать постоянными участниками Суперлиги.
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