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Лапорта: Суперлига помогла УЕФА улучшить формат Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Президент Барселоны подчеркнул положительное влияние проекта на главный евротурнир

Лапорта: Суперлига помогла УЕФА улучшить формат Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Joan Valls/Urbanandsport /NurPhoto

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Жоан Лапорта высказался о влиянии Европейской Суперлиги на обновленную Лигу чемпионов.

“Суперлига не изменила своих позиций. Это помогло УЕФА улучшить формат Лиги чемпионов. Я счастлив из-за нового формата и того, что впереди будет еще больше матчей, которыми можно наслаждаться”, — приводит слова функционера официальный аккаунт каталонского клуба в соцсети Х.

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В апреле 2021 года руководители ряда европейских клубов официально подтвердили создание Суперлиги. Новый турнир был основан 12 клубами. Ожидалось, что к ним присоединятся еще три. Эти команды должны были стать постоянными участниками Суперлиги.

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Источник:
FC Barcelona
Опубликовал: Александр Симченко
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