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Выбор Пушича. Шахтер огласил заявку на матчи основного этапа Лиги чемпионов
В списке - 29 футболистов
Фото: ФК Шахтар Донецьк
"Шахтер" предоставил список игроков, которые примут участие в играх основного этапа Лиги чемпионов УЕФА - 2024/25. В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов соперниками "горняков" будут "Бавария", "Боруссия", "Арсенал", "Аталанта", ПСВ, "Янг Бойз", "Болонья" и "Брест".
В список главного тренера дончан Марино Пушича вошли 29 футболистов.
Вратари: 12. Тимур Пузанков*, 31. Дмитрий Ризнык, 48. Денис Твардовский*, 72. Кирилл Фесюн
Защитники: 4. Бартол Франьич, 5. Валерий Бондарь, 13. Педро Энрике, 16. Иракли Азаров, 17. Винисиус Тобиас, 18. Алаа Грам, 22. Николай Матвиенко, 26. Ефим Конопля, 74. Марьян Фарина*
Полузащитники: 6. Тарас Степаненко, 8. Дмитрий Крыськив, 9. Марьян Швед, 10. Георгий Судаков, 11. Александр Зубков, 20. Антон Глущенко*, 21. Артем Бондаренко, 24. Виктор Цуканов*, 29. Егор Назарина, 30. Марлон Гомес, 37. Кевин, 38. Педриньо, 39. Невертон
Нападающие: 2. Лассина Траоре, 7. Эгиналду, 14. Данило Сикан
*Игроки, заявленные по списку Б.
Напомним, 18 сентября "Шахтер" стартует в турнире выездным поединком с "Болоньей".
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