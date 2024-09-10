От 15 до 350 евро. Шахтер начал продажи билетов на домашний матч ЛЧ с Аталантой

" Шахтер " начал продажу билетов на первый домашний матч Лиги чемпионов против "Аталанты", который состоится 2 октября на "Фельтинс-Арене" в Гельзенкирхене (Германия).

Стартовая стоимость билетов:

Category 5: 15 евро

Category 4: 23 евро

Category 3: 28 евро

Category 2: 37 евро

Category 1: 47 евро

Category 1+: 56 евро

LaOla: 299 евро

Sky Boxes: 349 евро

Клуб отмечает, что продолжает действовать динамическая система ценообразования: с уменьшением количества доступных мест в определенной категории цена может расти.