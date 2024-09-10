Лига Чемпионов
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От 15 до 350 евро. Шахтер начал продажи билетов на домашний матч ЛЧ с Аталантой
Матч состоится 2 октября
UEFA
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Стартовая стоимость билетов:
- Category 5: 15 евро
- Category 4: 23 евро
- Category 3: 28 евро
- Category 2: 37 евро
- Category 1: 47 евро
- Category 1+: 56 евро
- LaOla: 299 евро
- Sky Boxes: 349 евро
Клуб отмечает, что продолжает действовать динамическая система ценообразования: с уменьшением количества доступных мест в определенной категории цена может расти.
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Источник:ФК Шахтар
Опубликовал: Михаил Черныш
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Вarcelinius
10.09.2024 в 19:04
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