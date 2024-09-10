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От 15 до 350 евро. Шахтер начал продажи билетов на домашний матч ЛЧ с Аталантой

Лига Чемпионов

Матч состоится 2 октября

От 15 до 350 евро. Шахтер начал продажи билетов на домашний матч ЛЧ с Аталантой

UEFA

Новина українською

"Шахтер" начал продажу билетов на первый домашний матч Лиги чемпионов против "Аталанты", который состоится 2 октября на "Фельтинс-Арене" в Гельзенкирхене (Германия).

Стартовая стоимость билетов:

  • Category 5: 15 евро
  • Category 4: 23 евро
  • Category 3: 28 евро
  • Category 2: 37 евро
  • Category 1: 47 евро
  • Category 1+: 56 евро
  • LaOla: 299 евро
  • Sky Boxes: 349 евро

Клуб отмечает, что продолжает действовать динамическая система ценообразования: с уменьшением количества доступных мест в определенной категории цена может расти.

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Источник:
ФК Шахтар
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Вarcelinius
10.09.2024 в 19:04
Шахтёр более чутко подошёл к этому вопросу, в отличии от динамовских 25 евро. Респект.
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Комментарии 1
avatar
Вarcelinius
10.09.2024 в 19:04
Шахтёр более чутко подошёл к этому вопросу, в отличии от динамовских 25 евро. Респект.
Ответить
0
0

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