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Соперник Шахтера в Лиге чемпионов презентовал специальную футболку под еврокубковый турнир
Интересная презентация, где продемонстрирована история клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Осталось несколько дней до дебюта в Лиге чемпионов "Бреста", который сегодня представил специальную футболку для самого престижного европейского турнира. Футболка, спонсором которой выступил Adidas, имеет белый воротник и белые полосы на красном фоне.
На видеопрезентации этой футболки продемонстрирована история французского клуба от момента создания команды до попадания в Лигу чемпионов. Первый матч самого престижного еврокубка "Брест" проведет 19 сентября против "Штурма" из Граца на стадионе "Стад дю Рудуру" в Генгаме, поскольку стадион "Франсис Ле Бле" не соответствует стандартам УЕФА.
Также французский клуб в Лиге чемпионов сыграет с "Зальцбург", "Байером", пражской "Спартой", "Барселоной", "ПСВ", мадридским "Реалом" и донецким "Шахтером". Украинский клуб сыграет с "Брестом" 22 января следующего года на стадионе "Фельтинс-Арена" в Гельзенкирхене.
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