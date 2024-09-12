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Соперник Шахтера в Лиге чемпионов презентовал специальную футболку под еврокубковый турнир

Лига Чемпионов

Интересная презентация, где продемонстрирована история клуба

Соперник Шахтера в Лиге чемпионов презентовал специальную футболку под еврокубковый турнир

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Осталось несколько дней до дебюта в Лиге чемпионов "Бреста", который сегодня представил специальную футболку для самого престижного европейского турнира. Футболка, спонсором которой выступил Adidas, имеет белый воротник и белые полосы на красном фоне.

На видеопрезентации этой футболки продемонстрирована история французского клуба от момента создания команды до попадания в Лигу чемпионов. Первый матч самого престижного еврокубка "Брест" проведет 19 сентября против "Штурма" из Граца на стадионе "Стад дю Рудуру" в Генгаме, поскольку стадион "Франсис Ле Бле" не соответствует стандартам УЕФА.

Также французский клуб в Лиге чемпионов сыграет с "Зальцбург", "Байером", пражской "Спартой", "Барселоной", "ПСВ", мадридским "Реалом" и донецким "Шахтером". Украинский клуб сыграет с "Брестом" 22 января следующего года на стадионе "Фельтинс-Арена" в Гельзенкирхене.

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Источник:
Брест
Опубликовал: Александр Гресь
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