Директор Шахтера: По решению играть ЛЧ в Гельзенкирхене стоит комплекс факторов

Коммерческий директор "Шахтера" Дмитрий Кириленко рассказал, почему клуб решил проводить домашние матчи Лиги чемпионов в Гельзенкирхене.

- Почему вы выбрали стадион "Велтинс Арена" для выступлений в Лиге чемпионов и сколько будет стоить его аренда за один матч?

- Вы знаете, что когда подписываешь такие контракты, то в них предусмотрен NDA - договор о неразглашении данных. Все, что касается аренды и ее стоимости, прописано у нас в NDA. Поэтому я не могу делиться такой информацией.

Относительно "Велтинс Арены". В первую очередь, я хотел бы начать со слов благодарности Гамбургу, его болельщикам и менеджменту за гостеприимный прием и профессионализм в прошлом сезоне. Мы очень довольны тем, как мы провели прошлый сезон в Гамбурге и за это большое спасибо всем причастным. Понятное дело, что Германия, в целом, очень футбольная страна. И интерес к футболу здесь просто огромный. Мы выбирали между стадионами, где и клуб, и стадион являются одним целым, то есть, стадион является собственностью клуба. И таких клубов, на самом деле, в Германии немного. А вот Гельзенкирхен и "Шальке" - это как раз такой пример.

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Второе, что принималось во внимание, это то, когда там в последний раз была Лига чемпионов. До того, как мы заходили в Гамбург, последний раз матчи Лиги чемпионов там играли в сезоне 2006/2007. Понятное дело, что мы решили играть там. В этом сезоне попробуем другой стадион, где матчи ЛЧ были, возможно, не так давно, как в Гамбурге, но зритель уже успел соскучиться по этому турниру. Вот в Гельзенкирхене матчи Лиги чемпионов в последний раз играли в сезоне 2018/2019.

- Какие еще факторы принимались во внимание?

- Очень важную роль сыграло количество людей, которые живут вблизи этого стадиона. Если мы посмотрим на Гельзенкирхен, то мы увидим, что там вокруг такие города, как Дортмунд, Дюссельдорф, Эссен. И если рассматривать радиус 100 километров, то это получается агломерация порядка 10-12 миллионов человек. Это очень удобная локация для стадиона.

Как подтверждение: посмотрите, сколько событий принимала эта арена. Матчи чемпионата Европы 2024, три подряд концерта Тейлор Свифт в этом году, два концерта Раммштайн, шоу Monster Truck, а сейчас у них в сентябре состоится финал турнира по американскому футболу. То есть, с точки зрения ивентов, это очень хороший регион.

А еще важный для нас фактор - это то, что есть общие корни между "Шахтером" и "Гельзенкирхеном". Это также шахтерский регион, у них очень много шахтерской айдентики на стадионе. Есть даже тоннель, сделанный в виде шахты. Учитывая весь этот комплекс, мы решили себя попробовать на этом стадионе в текущем сезоне.

- Хорошо, если без конкретных цифр: играть в Гельзенкирхене финансово для "Шахтера" выгоднее, чем было в Гамбурге?

- Конечно, конечно. Мы бы не приняли такого решения, если бы для нас финансово это не было бы выгодно, - сказал Кириленко.