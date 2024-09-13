Директор Шахтера: Нет никакого негатива со стороны болельщиков Шальке по отношению к нашему клубу нет

Коммерческий директор " Шахтера " Дмитрий Кириленко рассказал о финансовой стороне проведения домашних матчей Лиги чемпионов в немецком Гельзенкирхене.

– Сколько будут стоить билеты на домашние матчи "Шахтера" в Лиге чемпионов в Гельзенкирхене?

– Наш ближайший домашний матч в Лиге чемпионов – с "Аталантой". На эту игру минимальная стоимость билетов составит 15 евро. Это очень дешево, но вы знаете, что в этом году УЕФА, и мы им за это благодарны, позволили нам идти по практике немецких клубов в Лиге чемпионов. Немецким клубам разрешено проводить матчи со стоячими местами. В прошлом году не удалось убедить УЕФА, и мы были вынуждены менять сиденья после каждого домашнего матча в Гамбурге. В этом году УЕФА пошла навстречу этому вопросу. Поэтому билет на такое место будет стоить 15 евро, а вип-места – до 300 евро.

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– А как вообще формируется цена на билет?

– Для нас очень важно иметь обратную связь от локальных болельщиков, проявить к ним уважение и не сделать никаких шагов, которые могли бы навредить имиджу "Шахтера" и принимающего нас там клуба. Следовательно, все решения мы принимаем после консультаций с местным клубом. А он, в свою очередь, консультируется с болельщиками. Эти цены носят рекомендуемый характер, это обоюдное решение между "Шахтером" и "Шальке", основанное на понимании конъюнктуры рынка и готовности болельщиков платить.

У нас уже давно работает динамическое ценообразование, поэтому если будет какой-то большой ажиотаж, мы всегда можем эти цены поднять. Но для нас важнее всего, чтобы те люди, которые ходят на эти стадионы, получили приоритет в приобретении билетов по комфортной для них цене. И, конечно же, пришли посмотреть матч. Никакого негатива со стороны местного комьюнити и болельщиков по отношению к нашему клубу нет. Мы этот вопрос проработали заранее. Вышли с такими лояльными ценами и согласовали их с "Шальке".

– Какую прибыль от коммерции вы ожидаете в этом сезоне с учетом нового формата Лиги чемпионов? Как этот формат изменяет порядок цифр?

– Я не могу говорить о доходах от участия в основном этапе Лиги чемпионов, потому что это статья спортивных поступлений. Что касается коммерческих, опять же это регламентируется NDA и я не могу разглашать эти данные. Но вы сами понимаете, как Германия богата страна. Как люди ходят на стадион, какие цены на билеты и так далее.

Я очень надеюсь, что с определенным временем мы придем и к такому уровню посещаемости стадионов в Украине, и к уровню дохода населения Украины и к таким ценам на футбол.