  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. 30 лет легендарному камбэку. Динамо проигрывало Спартаку 0:2, но вырвало победу 3:2 – ВИДЕО
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

30 лет легендарному камбэку. Динамо проигрывало Спартаку 0:2, но вырвало победу 3:2 – ВИДЕО

Лига Чемпионов

Победный гол забил Сергей Ребров

30 лет легендарному камбэку. Динамо проигрывало Спартаку 0:2, но вырвало победу 3:2 – ВИДЕО

Фото: ФК Динамо

UA-Футбол
Новина українською

В первом туре группового этапа розыгрыша Лиги чемпионов сезона 1994/95 годов сошлись киевское "Динамо" и московский "Спартак". Перед матчем, 14 сентября, градус противостояния и так был повышен, но само развитие событий матча было еще более горячим.

"Свиньи" отличились двумя голами до перерыва и пошли в раздевалку ведя в счете 0:2.

Но сразу на старте второго тайма отличился Виктор Леоненко, на 76-й минуте он оформил дубль. Победу киевлянам принес Сергей Ребров точным ударом в падении на 86-й минуте.

Стартовый состав "Динамо": Шовковский - Лужный, Ващук, Леженцев, Шматоваленко, Ковалец, Косовский, Скаченко, Михайленко, Леоненко, Призетко.

Выходили на замену: Хомин, Ребров.

Тренер: Йожеф Сабо.

Эта победа стала единственной для "Динамо" на том групповом этапе. Киевляне вылетели из ЛЧ, заняв последнее место в группе.

По теме
yellow-arrow
Вспомните стартовый состав киевского Динамо в домашнем матче Лиги чемпионов 1994/95 против Спартака? Квиз от UA-Футбол
yellow-arrow
Директор Шахтера: Нет никакого негатива со стороны болельщиков Шальке по отношению к нашему клубу
yellow-arrow
Директор Шахтера: По решению играть ЛЧ в Гельзенкирхене стоит комплекс факторов
Динамо (Киев) Спартак (Москва)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Просто Квашин (Харків)
14.09.2024 в 12:43
Так ка.цапи з вами буде завжди !
Ответить
0
1
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
Просто Квашин (Харків)
14.09.2024 в 12:43
Так ка.цапи з вами буде завжди !
Ответить
0
1

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости