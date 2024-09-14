30 лет легендарному камбэку. Динамо проигрывало Спартаку 0:2, но вырвало победу 3:2 – ВИДЕО

В первом туре группового этапа розыгрыша Лиги чемпионов сезона 1994/95 годов сошлись киевское "Динамо" и московский "Спартак". Перед матчем, 14 сентября, градус противостояния и так был повышен, но само развитие событий матча было еще более горячим.

"Свиньи" отличились двумя голами до перерыва и пошли в раздевалку ведя в счете 0:2.

Но сразу на старте второго тайма отличился Виктор Леоненко, на 76-й минуте он оформил дубль. Победу киевлянам принес Сергей Ребров точным ударом в падении на 86-й минуте.

Стартовый состав "Динамо": Шовковский - Лужный, Ващук, Леженцев, Шматоваленко, Ковалец, Косовский, Скаченко, Михайленко, Леоненко, Призетко.

Выходили на замену: Хомин, Ребров.

Тренер: Йожеф Сабо.

Эта победа стала единственной для "Динамо" на том групповом этапе. Киевляне вылетели из ЛЧ, заняв последнее место в группе.