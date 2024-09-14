Пушич – о новой ЛЧ: Вы не знаете, что может случиться и у вас не будет шанса исправить ситуацию в ответном матче

Марино Пушич считает, что у нового формата Лиги чемпионов есть свои плюсы и минусы.

“Сейчас начинается насыщенный период с большим количеством сложных игр. Это касается не только ЛЧ, но и матчей УПЛ. Сейчас все будет упираться в очень быстрое восстановление. Нам придется много путешествовать, не будет много времени на тренировку. У нас уже был подобный опыт в прошлом году. Мы прекрасно справились с подобным графиком”.

“[Об обновленной ЛЧ] Это отличный формат, но и очень сложный. Увеличилось количество игр и нагрузки. Теперь нужно играть больше матчей на выезде, с каждой командой теперь по одному матчу. Вы никогда не знаете, что может случиться и у вас не будет шанса исправить ситуацию в ответном матче. Теперь нужно искать больше подходов к каждой команде, теперь сложнее будет делать выводы, будет гораздо больше риска с обеих сторон. Это делает формат очень интересным. Мне, как тренеру, он добавляет много работы для мозга, чтобы найти подход к каждой из команд”, – считает наставник.

В среду "Шахтер" будет играть против "Болоньи" в Италии.