UA-Футбол представляет соперника Шахтера: Болонья (Италия)

"Болонья" неуверенно продвигается по Серии А (15-я строчка первенства), тогда как "Шахтер" продемонстрировал хороший футбол (не без огрехов в обороне, однако все мы не идеальны) и одолел львовские "Карпаты" 5:2. Сравнивать лиги бессмысленно, но для начала важно понимать положение соперников – по крайней мере, у дончан лучше настроение.

А для более глубокого ознакомления предлагаем наш материал – рассмотрим "россоблу" под разными углами.

Общая история

Может показаться, что "Болонья" ничем не примечательна – ну, "выстрелила" в прошлом году, и "выстрелила". Это же не что-то уникальное – те же "Жирона" или "Брест" также обеспечили прописку в ЛЧ. Впрочем, даже если "красно-синие" потеряются в турнире, им все равно есть чем похвастаться.

На секундочку, коллектив является одним из самых титулованных на Апеннинском полуострове – имеет в активе 10 наград и по этому показателю находится на восьмой строчке. Пять из семи медалей были взяты в межвоенный период, одна – во время Второй мировой (именно поэтому "ходили" и "ходят" конспирологические теории о связи с Бенито Муссолини; заметим, что прямые доказательства о фанатских вкусах дуче не найдены).

Последнее Скудетто далось в 1964-м, а с 2001-го, когда был выигран Кубок Интертото, трофейная полочка "россоблу" пустует. Причем случалось и такое, что клуб не то что не спорил за высокие места, а сломя голову летел в низший дивизион (Серия С – не исключение). Тем не менее, с 2015-го наблюдается стабильность – да, "Болонья" преимущественно держалась ниже середины таблицы, но разве это плохо для непретенциозного борца за выживание?

Все изменил Тьяго Мотта, назначенный осенью 2022-го. Наведенный порядок в раздевалке, правильная мотивация, интересные тактические ходы – как итог, футболисты понеслись вперед, порадовали чередой, пусть и не слишком эффектных, зато эффективных результатов. Без расширения ЛЧ, при старом формате бразильский итальянец не вышел бы в соревнование, но и не сказать, что "Болонья" не справедливо присутствует среди элиты.

Кстати. Да, команда является новичком в Лиге чемпионов, но это не значит, что она не видела еврокубков. Есть участие в КЕЧ-1964/65 (быстрый вылет от "Андерлехта", но все же), Кубке обладателей кубков, несколько походов в 90-х за чашкой КУЕФА. В кампании 1998/99 "россоблу" замахнулись на победу – оставили позади лиссабонский "Спортинг" (4:1), пражскую "Славию" (4:1), "Бетис" (4:2), "Лион" (3:2), а в полуфинале пропустили "Марсель" лишь по разнице забитых и пропущенных.

А если копнуть еще раньше, то "Болонья" является трехкратным обладателем Кубка Митропы (это, конечно, сейчас не имеет значения, ведь не котируется УЕФА), но интересный эпизод, адресованный тем, кто будет упрекать наших оппонентов в отсутствии истории и идентичности. Все там присутствует.

Современное состояние

а) тренер

Винченцо Итальяно изредка прогуливался в украинских медиа. Летом 2023-го пресса разной "свежести" связывала специалиста с донецким "Шахтером", но, как видим, "оранжево-черными" все еще руководит Марино Пушич. Если и заинтересованность действительно была, то вполне оправданная – на тот момент алленаторе вывел "Фиорентину" в решающую стадию Лиги конференций, где уступил "Вест Хэму" (1:2).

Отмотаем время еще назад. Итальяно находится на тренерском поприще с 2014-го и заставил говорить о себе во главе "Специи". "Орлята" и до этого наставника претендовали на повышение в Серию А, однако именно Винченцо сумел квалифицироваться в "вышку" – в кампании 2019/20 финишировал третьим, а далее в плей-офф не без труда разобрался с "Кьево" и "Фрозиноне". Хотя это всё детали, главное другое – клуб впервые за дни существования добился такой величины.

Следующая задача – удержаться, и Итальяно здесь также не промахнулся. 39 очков в 38 турах – вроде бы немного, но какая же колоссальная работа была проделана. "Специя" точно не выглядела напуганной и имела свой стиль, неплохо подстраивалась под соперника и контратаковала – в конце концов, благодаря этим скиллам удалось переиграть "Удинезе" (2:0), "Наполи" (2:1), "Милан" (2:0), "Торино" (4:1) в чемпионате и "Рому" в национальном кубке (3:0).

Прогресс не остался незамеченным – в 2021-м "Фиорентина" сделала предложение и совсем не пожалела о назначении. Винченцо гарантировал место ЛК и в следующем сезоне повторил достижение (не без "помощи" туринского "Ювентуса", дисквалифицированного с международных турниров). Два финала третьего по знаковости еврокубка – визитная карточка, благодаря которой менеджер стал еще более известным и получил приглашение от "Болоньи". Да, ранее не повезло с вышеупомянутым "Вест Хэмом" и "Олимпиакосом", но в целом Итальяно существенно вырос в глазах коллег и теперь заслуженно попробует себя в Лиге чемпионов.

Надо сказать, что "Болонья" была авторской командой, полностью зависела от системы, выстроенной Тьяго Моттой, поэтому логично, что сейчас "красно-синих" откровенно лихорадит. Старт выдался натужным – 1:1 с "Удинезе", поражение "Наполи" (0:3) и вновь ничьи – против "Эмполи" (1:1) и "Комо" (2:2).

Это стопроцентно не то, на что рассчитывали болельщики, но что поделаешь – Винченцо принял коллектив, где сразу надо доказывать и настраивать; "Болонья" не нуждается в конфетно-букетном периоде, ведь уже коснулась мнимого потолка, и как раз здесь наш герой должен подтвердить свои готовность и умения.

б) команда

Прежде всего, скажем о потерях. Прыжок "Болоньи" приковал повышенное внимание, поэтому были выгодно проданы Риккардо Калафиори (45 млн. евро, в лондонский "Арсенал") и Джошуа Зиркзе (42,5 млн. евро, в "Манчестер Юнайтед"; правда, часть этой суммы согласно договоренностям отошла мюнхенской "Баварии"). Также с концами ушел Марко Арнаутович – это известно давно, но 9 миллионов, выплаченные "Интернационале", на дороге не валяются. Что касается арендованных, то Алексис Селемекерс и Виктор Кристансен, бесспорно, важные фигуры в планах Мотты, тоже вернулись в расположение своих клубов (а некоторые успели оформить новую прописку).

Собственно, вырученные средства были сразу инвестированы – прибыли и были полноценно выкуплены Тейс Даллинга (15 млн. евро, из "Тулузы"), Николо Камбиаги (10 млн. евро, из "Аталанты"), Эмиль Гольм (7 млн. евро, из "Специи"), Мартин Эрлич (7 млн. евро, из "Сассуоло"), Ремо Фройлер (4,5 млн. евро, из "Ноттингем Форест"), Бенья Домингес (4 млн. евро, из "Химнасии"), Йенс Одгар (4 млн. евро, из АЗ Алкмар), Николо Казале (1,5 млн. евро, аренда из "Лацио") и Хуан Миранда (свободный агент, из "Бетиса").

В "Болонье" понимают, что количество фронтов, на которых клуб будет соревноваться, выросло, но при этом закупались в режиме "дешево и сердито". Готовы поспорить, что "красно-синие" намерены повторить схему, по которой будут раскручивать недорогих футболистов, надеясь, что те вскоре хорошо себя покажут и автоматически поднимут ценник (отличный пример – Зиркзе).

Заметьте, что почти все или молодые, или те, кто все еще стремится что-то доказать – тот же Фройлер чувствует, что и в тридцать два способен принести класс. Другое дело, что появление стольких новичков требует длительной адаптации – это еще один явный минус, мешающий команде оперативно набрать темп. Итальяно привыкает, это же делает пол состава – сам Бог велел "Шахтеру" воспользоваться ситуацией.

Скорупски, Стефан Пош, Мишель Абишер, Джон Лукуми, Сэм Баукема и Льюис Фергюсон (сейчас порвал крестообразные связки) делали погоду в прошлом сезоне, но, к счастью, для нас, химия еще не восстановлена.

Итог

Несмотря на смену тренера и уход некоторых лидеров, "Болонья" достаточно высоко котируется в глазах экспертов и букмекеров. Среда немало решает – в контексте динамики и физической подготовки итальянцы нам еще дадут "прикурить".

"Шахтер" тоже неудачно начал в УПЛ (два поражения в 5 турах – серьезный повод для беспокойства), и злые языки тут же записали "горняков" в аутсайдеры. Где-то с этим можно согласиться, однако мы имеем то, чего "Болонья" лишена – регулярный и большой опыт должен помочь Марино Пушичу. Украинцам не привыкать к давлению, они знают, как реагировать, осознают ответственность (впереди значительно превосходящие конкуренты) и не факт, что рассыплются, как этого хотят хейтеры.

Учитывая форму хозяев, мы не слишком верим, что "дончане" проиграют – сомнительно, что возьмут верх, однако без очков не останутся.

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