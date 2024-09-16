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Очередная неудача Ольмо - хавбек пропустит поединок с Монако в Лиге чемпионов
Об этом сообщает AS
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера "Барселона" на выезде разгромила "Жирону" со счетом 1:4. Несмотря на положительный результат, "сине-гранатовые" завершали поединок вдесятером, поскольку в конце встречи красную получил Ферран Торрес. Кроме того, во втором тайме Ханси Флик был вынужден заменить Дани Ольмо, поскольку игрок имел дискомфорт в колене.
Сообщается, что у испанского полузащитника есть подозрение на небольшое растяжение подколенного сухожилия, из-за чего он будет вынужден пропустить матч Лиги чемпионов с "Монако". Ожидается, что он восстановится за неделю или максимум за десять дней, поэтому участие 26-летнего игрока в поединке против "Вильярреала" в воскресенье находится под вопросом.
Добавим, что Дани Ольмо успел сыграть за "Барселону" в трех матчах и отметился тремя забитыми мячами.
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