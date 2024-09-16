Кто ждет Шахтер в Лиге чемпионов - команды-сенсации и монстры Европы

Лига чемпионов возвращается. В сезоне 2024/2025 турнир будет проводится в новом формате. Количество команд увеличилось до 36. Каждый участник сыграет по восемь матчей - общий этап. В 1/8 выйдут восемь команд, набравшие наибольшее количество очков. Следующие 16 команд ожидает плей-офф. Остальные останутся за бортом турнира.

Новый формат турнира вызвал много споров. И это не удивительно. Пока никто не может сказать наверняка, что он лучше прежнего. Однако, на первый взгляд, плюсов больше, чем минусов. Последние несколько лет восемь групп не удивляли болельщиков, результаты были всегда прогнозируемые. В этот раз в плей-офф наверняка попадут команды-сенсации, которые сделают продолжение турнира менее прогнозируемым и более интересным. Никто из выбывших команд не отправится в Лигу Европы, что облегчит жизнь участникам "младшего" турнира. На первый взгляд, Лига чемпионов 2023/2024 станет намного интересней.

По результатам жеребьевки донецкий "Шахтер" получил непростых соперников: мюнхенская "Бавария" (Германия), дортмундская "Боруссия" (Германия), "Аталанта" (Италия), "Арсенал" (Англия), "Янг Бойз" (Швейцария), ПСВ (Голландия), "Брест" (Франция), "Болонья" (Италия).

Каким будет путь "Шахтера" в Лиге чемпионов?

Шахтер в УПЛ

Команда Марино Пушича на старте сезона 2024/2025 не впечатлила (пять матчей - три победы, два поражения). Игра откровенно не идет. Матч с "Александрией" 24.08.2024 - яркое доказательство. Выигрывая 0:2 "горняки" умудрились пропустить четыре мяча и только на 90+5 еще один забили (итог - 4:3).

На самом деле, все пять матчей показали, что на "горняков" можно давить и их можно побеждать. Конечно, "Шахтер" показывает комбинационный, в какой-то мере, креативный футбол с прессингом, розыгрышами, контратаками. Но иногда создается впечатление, что команда на знает что делать, чтобы не только дойти до штрафной соперника, а и реализовать голевые моменты. Напротив, игроки, имея впереди пространство для паса в сторону ворот соперника, почему-то отправляют мяч назад. Конечно, процент владения мячом у "Шахтера" вполне положительный, только результат на табло весьма отрицательный.

Стремление контролировать мяч на своей половине поля закрывает возможность постоянно атаковать. А если и есть кроссы по флангам, острые моменты создаются редко потому, что "горняки" не ищут свободное пространство для приема мяча перед воротами соперника. Получается, "Шахтер" сегодня не выглядит командой, которая готова противостоять грандам европейского футбола. Разве что только можно предположить - "горняки" берегут силы для Лиги чемпионов...

Матч с "Карпатами" 14.09.2024 (шестой тур УПЛ) вселил надежду на светлое будущее. "Горняки" проснулись и разгромили "львов" со счетом 5:2.

С ними можно брать очки

Из семи соперников "Шахтера", на первый взгляд, два можно отнести к более менее простым - "Брест" и "Болонья".

Итальянская "Болонья" переживает не лучшие времена после феерического сезона 2023/2024 с Тиагу Моттой. Мотта ушел в "Ювентус". Место главного тренера "борзых" занял Винченцо Итальяно. Конечно, рано говорить о результатах, но сегодня "Болонья" упала на 17-е место в турнирной таблице Серии А. К какому футболу "борзых" готовиться "Шахтеру"? Конечно, к атакующему.

Итальяно требует от своих футболистов постоянно идти вперед, совершать рывки в штрафную соперника, дальние удары в сторону ворот соперника. "Болонья" не тратит время на длительные комбинации в центре поля. Длинные передачи защитников гонят атакующих игроков к штрафной соперника. Иногда это дает результат. Тем не менее, для "Шахтера" есть плюсы. Команда пока привыкает к новой системе Итальяно. В процессе перестройки ломаются идеи Тиагу Мотты, нарабатываются схемы Винченцо, что, естественно, приводит к досадным ошибкам в большом количестве. Не хочется говорить, что "Болонья" - очень легкий соперник, но у "Шахтера" будет возможность ловить "борзых" на просчетах и пробовать забивать.

"Болонья" - дебютант Лиги чемпионов. Это небольшой козырь в руках "Шахтера", который однозначно имеет намного больше опыта на международной арене.

Французский "Брест" попал в Лигу чемпионов впервые за всю свою историю существования. Эрик Руа и "Брест" - открытия сезона 2023/2024 в Лиге 1. Французский тренер пришел в команду в 2023 году. И за один сезон поднял "пиратов" со второй половины турнирной таблице - 14-е(2019/2020), 17-е (2020/2021), 11-е (2021/2022), 14-е (2022/2023) на третье место в сезоне 2023/2024. Однако сенсация предыдущего сезона скорее удачное стечение обстоятельств, чем основательная заявка на постоянный успех. Итоги четырех туров нынешнего сезона только подтверждают такую мысль - три матча проиграли, один выиграли. "Пираты" лишились одной из главных сил команды - защитника Лильяна Брассье, который неоднократно спасал команду в прошлом сезоне (ушел в аренду в "Марсель"). В итоге "Брест" в четырех матчах забил шесть голов, а пропустил десять. Скорее всего, "Шахтеру" не составит большого труда пройти "Брест".

С ПСВ и "Янг Бойз" надежда на победу минимальная

Действующий чемпион Нидерландов ПСВ - более сложный соперник, чем предыдущие два. В победном сезоне 2023/2024 "крестьяне" проиграли всего один матч в Эредивизи, забили 111 голов, пропустили 21. Чего только стоит новый расцвет 34-летнего нападающего Люка де Йонга с 29 голами и 15-ю ассистами. ПСВ на старте сезона громит всех соперников: пять матчей - пять побед, 20 забитых голов и только три пропущенных. Но это не значит, что "Шахтер" не распишется в воротах "крестьян". ПСВ ошибается. А такая отличная статистика у команды только потому, что соперники Эредивизи пока попадались не сильные. Например, в четвертом туре ПСВ встречался с "Гоу Эхед Иглс", который прошлый сезон завершил на девятом месте. Начиная с 75-й минуты матча ворота "крестьян" находились в постоянной опасности. Футболисты "Гоу Эхед Иглс" могли несколько раз протолкнуть мяч в ворота ПСВ, но им просто не хватило банального самообладания. Это говорит о том, что оборона ПСВ вовсе не безгрешна.

Швейцарский "Янг Бойз" занял первое место в родном чемпионате (сезон 2023/2024). Но на старте нового сезона катится вниз со скоростью звука. Самое слабое место "пчел" - оборона. В шести матчах забили семь голов, а пропустили 14.

Поможет только чудо

"Бавария", "Боруссия" и "Арсенал" вошли в топ-десятку фаворитов турнира. Преследует их "Аталанта". Не надо быть пророком, чтобы сказать, что с этими командами "Шахтеру будет очень и очень не просто.

"Арсенал" Микеля Артеты - одна из самых стабильных команд АПЛ. За два года "канониры" максимально приблизились к тому, чтобы взять золото АПЛ и попортить нервы своим соперникам в Лиге чемпионов. Пройти "Арсенал" "горнякам" будет очень сложно.

"Бавария" может как удивить, так и разочаровать. Новый главный тренер Венсан Компани только знакомится с международными соревнованиями в качестве коуча. Но, "Бавария" все-таки выглядит сильнее сегодняшнего "Шахтера". Одна из практически неразрешимых задач "горняков" в данном случае - Гарри Кейн.

Дортмундская "Боруссия", так же как и "Бавария" получила летом 2024 года нового главного тренера. Однако, Нури Шахин, в отличии от Венсана Компани знаком с Лигой чемпионов, ведь он работал в тренерском штабе Терзича (предыдущий главный тренер "Боруссии"). Шахину гораздо проще руководить процессом подготовки команды к матчам Лиги чемпионов. Есть вероятность того, что "Боруссия" не попадет в восьмерку счастливчиков и ее будут ждать стыковые матчи. Впрочем, "Шахтеру" от этого не легче. Перспективы "Шахтера" в матче с "черно-желтыми" весьма туманны.

Действующий чемпион Лиги Европы 2023/2024 итальянская "Аталанта" может спокойно влететь в плей-офф. Правда Гасперини стартовал в сезоне 2024/2025 с большими кадровыми проблемами. Центральный защитник, ключевой игрок команды Джорджо Скальвини надолго выбыл из обоймы (разрыв крестов). Остался Гасперини и без нападающего Джанлука Скамакки (разрыв крестов). Ушел Копмейнерс, который играл важную роль в "Аталанте". Конечно, Гасперини получил новых вполне сильных футболистов. Но им предстоит еще адаптироваться к требованиям тренера. В Серии А "Аталанта" пока не впечатляет. Четыре тура позади - две победы и два поражения. Тем не менее, "Шахтеру" будет очень сложно противостоять команде Гасперини с ее динамикой, прессингом, умением давить на соперника.

Исходя из всего вышесказанного, путь "горняков" будет сложным. Минимум шансов попасть в плей-офф. Но может случиться и чудо. "Шахтер" станет командой-сенсацией и влетит все-таки в восьмерку лучших. Почему бы и нет?

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